Вплив Російської Федерації у інформаційній сфері, або Засоби масової інформації як вид зброї на суспільство

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З часів правління російського президента Володимира Путіна РФ навчилась застосовувати непряме втручання в справи суверенних держав, такі як кібер-атаки, інформаційні та енергетичні війни і провокування місцевого населення до масових акцій протесту.

Зокрема, власні масові акції протесту насправді вигідні Кремлю, щоб показати своєму народові «міць» та «силу» своїх правоохоронних структур, які в порушення усіх законів, від Конституції Російської Федерації до Європейської конвенції з прав людини, порушують права власного ж народу, застосовуючи до них спершу інформаційний вплив для того, щоб люди почали опиратись та виходили на мітинги, а потім фізичну силу та насилля.

Чорний піар насправді діє як піар, який здатен в певних випадках приносити користь об’єкту – російському президенту та прокремлівській владі. ЗМІ також використовують чорний піар як трюк, який впливає на суспільство для підняття його ж рейтингу, який маскується під позитивні види діяльності але її сенс задачі та методи аналогічні (кількість та нагадування в ЗМІ, соціальних мережах тощо).

Цікавий факт, що соціальна мережа «ВКонтакте» з`явилась у 2006 році, яка згодом зайняла позитивне місце у «Рунеті». Починаючи з 2007 соціальна мережа почала активно збирати інформацію про користувачів тодішньої СНД, а згодом з`явилась соцмержа «Однокласники», яка дала змогу відсіяти вік користувача (тобто старша вікова категорія) та поєднати групу знайомих людей, які колись мали між собою стосунки. Так, адже російські спецслужби давно збирали дані про своїх користувачів і про якісь права людей та приватний захист інформації їм зовсім начхати.

У листопаді цього ж року РФ прийняла закон про ізоляцію російського Інтернету, який передбачає собою створення національної системи маршрутизації Інтернет-трафіка, що дозволить отримувати повну інформацію про користувачів. Якщо раніше фільтрація здійснювалась тільки Інтернет-провайдерами, то з реалізацією цього закону її буде повністю забезпечувати держава.

Таким чином, дія російських ЗМІ, соціальних мереж, телебачення, друкованих видань, кібер-атак тощо активно впливає та одурманює власне ж суспільство, де сучасна світова спільнота активно бореться із такими проявами, а Російська Федерація показує як вона швидко прямує у повернення до Радянського Союзу, якого так охоче чекають її прихильники та прихильники їхнього президента.

Іван Петринець

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