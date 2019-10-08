Вулиця Сагайдачного оновлюється

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Як повідомив вчора, 7 жовтня, на щотижневій оперативній нараді начальник УЖКГіБ ТМР Сергій Максимич, минулого тижня укладено угоду на замощення бруківкою території біля будинку №19 на вул. Сагайдачного. Роботи вже розпочато, зрештою як і біля інших будинків на цій вулиці.

Так, вже покладено бруківку у дворах будинків № 21, 22, 24, 26, 28, проходять роботи із замощення бруківки за адресою Сагайдачного, 16 та 18.

Проводяться й інші роботи, зокрема з капітального ремонту мереж водопостачання на Івасюка, 3 та 13, Сагайдачного, 20, реконструкція мереж побутової каналізації на Дрогобицькій, 12, реконструкція курортного парку та інше.

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