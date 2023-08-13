Ямельницький словник

/Слова з говірки в с. Ямельниця (Сколівська громада, Стрийський район, Львівська область)/
Аво – от, ось.
Ади, адіт – диви, дивіться.
Алєром, алярмово – швидко, терміново.
Амнестия – амністія.
Андрути – вафлі, печиво, солодка випічка.
Атрамент – чорнило.
Ая – так, авжеж.
Бабка – 1) подорожник, 2) клепало для коси, 3) вид риби, бичок.
Бадати – перевіряти, обстежувати.
Бадзьґати – мазюкати.
Байґар – 1) житель промислового міста, 2) брудна неакуратна людина, 3) робітник чорної робітничої професії, 4) зачуханий або немісцевий.
Байка – казка.
Балюватисьи – гоститися.
Бальок – колода.
Бальон – повітряна кулька, м’яч.
Бамбетльи – старе дерев`яне ліжко-скриня.
Бандажувати – бинтувати.
Баньик – каструля.
Бараба – бандит, злочинець.
Барки – плечі.
Батяр – розбишака.
Бахур – хлопчисько.
Бесаги – подвійна торба (сумка), щоб нести тягар спереду і ззаду.
Бештати – сварити когось.
Бздина – бузина.
Билити – говорити дурниці.
Бицкатисьи (про худобу) – втікати з пасовиська, брикатися.
Бігме, бігме Боже – їй-Богу.
Бічи – бігти.
Блядий – блідий.
Бобковий лист – лавровий лист.
Бобрунка – сонечко, божа корівка (інша назва – мушка золота).
Боє, боєчко – до речі, дійсно.
Боз – бузок.
Бокувати – обминати, сторонитися.
Борзо, борше – швидко, швидше.
Бодак – будяк.
Брус – колода.
Будзік – будильник.
Будзінки – насіння цибулі (малесенькі цибулинки).
Бузьо, бузьи – губки, ротик.
Буйда – брехня, плітки.
Бульба – картопля.
Бурки – вид суконного утепленого взуття.
Бутльи – велика скляна банка.
Валанцатисьи – сновигати, тинятися.
Валіґура – неоковирна, незграбна людина.
Ваньинка – ванна.
Ваприни – аґрус.
Варґа – губа.
Варинка, воринка – товста дерев`яна палиця для огорожі.
Варишка, варіха – черпак, кофля.
Варцаба – підвіконник, одвірок.
Вар`ят – дурний.
Васервага – рівень.
Вацок, вацьок – 1) опецькувата людина, 2) приземкувата людина, 3) квадратний кусок чогось.
Вдьика – подяка.
Век – геть.
Верета – рядно.
Веречи – кинути.
Ветрівка – верхній одяг, що захищає від вітру.
Взнимньи – поцілуй мене в задницю.
Взрок – зір.
Виверт – дерево, повалене вітром.
Виворочьити – капризувати, бурчати, хотіти бозна-що.
Вигаїти – очистити приміщення, звільнити від непотребу чи речей.
Вино – піка (масть карт).
Виходок – туалет.
Відданицьи – дівка на відданні, незаміжня дівчина.
Віддрулити – відштовхнути.
Відземок – нижня частина стовбура.
Відказувати – нарікати.
Вікт – харчі.
Вінкель – кутник (прилад, інструмент).
Вінчувати – поздоровляти на Різдво; бажати добра.
Вінчівка – поздоровлення після коляди.
Вішінка – тоненька струнка островка з городнім сіном чи отавою.
В`їдати – довго і голосно гавкати на когось чи щось (про пса).
Воловід – міцний довгий шнур.
Волочитисьи – тинятися без діла.
Впоминатисьи – домагатися свого.
Впорожне – з порожніми руками.
Вречи, вректи – зурочити.
Встепенитисьи – стати розважливим.
Встров – рабаня з сіном чи без нього.
Всуга – цвіль, пліснява на квасному молоці чи сметані.
Втворити – відкрити.
Гадра – 1) погана жінка, 2) прикра людина.
Гайцувати – сильно напалювати.
Галайкотіти, галайкотати – сильно дути (про вітер), кричати (про людину).
Галайстра – багато людей.
Галь-паль – швидко, як-небудь.
Гандлювати – торгувати.
Гаратати – трощити, бити.
Гицель – шибеник, негідник.
Гібель – рубанок.
Гіблювати – стругати.
Глодати – тиснути (про взуття), натирати мозолі.
Глоїна – глід колючий.
Глота – натовп, тіснява.
Гматати – мнути.
Гойний – гарний, стрункий, красивий, у повноті сил.
Голубінка – сироїжка (гриб).
Гопцадрала – 1) танці, 2) втеча.
Горнальи – шпилька для волосся.
Гортанка – горло.
Гостинець – возова дорога.
Грабевно – ручка до грабель.
Гризота – проблема, клопіт.
Гризтисьи – переживати.
Гримотіти – робити шум.
Груба – вагітна.
Гіньба – тічка, парування у псів, вовків.
Гузарь – нижня частина снопа.
Гулюкати – 1) нарікати на когось, 2) цькувати когось, 3) багато говорити того, що не треба.
Гунцвот, гунцват – шибеник.
Гущаща – забава, гостина.
Ґаблі – вила для набирання картоплі з кульками на кінчиках.
Ґазда – господар.
Ґвавтувати – сильно кричати.
Ґелеватий, ґелевей – людина з великим животом.
Ґелетка – бочка.
Ґерґеньи – жоржина.
Ґиґачка – мигдалики, гортань.
Ґиґнути – 1) померти, віддати Богу душу, 2) задихнутися від нестачі повітря.
Ґинда – зневажливо про людину, котра ходить без діла чи допікає комусь.
Ґиндати – 1) повільно йти, 2) бродити без діла.
Ґльобін – крем для взуття.
Ґнира – набридлива людина.
Ґовнір – комір.
Ґралі – вила.
Ґранатовий – темно-синій.
Ґрандувати – ґвалтувати, насилувати.
Ґріс – висівки.
Ґуйздрати – дуже повільно щось робити.
Дебела – урвища.
Дебеліти – стинути, холонути.
Дебрі – 1) зарослий берег, 2) урвище, 3) хащі.
Делькотіти, делькотати – тремтіти.
Деревйиники – видовбані з дерева ходаки, взуття.
Диґотати – труситися.
Дик – дикий кабан.
Дикта – фанера.
Димівки, димашки – цибуля дрібна з сіянки на садіння.
Дихавицьи – астма.
Дихавичний – астматик.
Дійцьи – винуватець.
Джиґан – кирка.
Джумбулька – дзиґа.
Дзвунка – бубна, ромб.
Дзиґар – сигарета.
Дзиґарнічка – файка, люлька для сигарет.
Дзиґарок – годинник.
Дзюбак – дзьоб.
Дзюбати – підсікати (картоплю).
Доганьити – знаходити ваду, ґанити.
Долігати – боліти, мучити.
Домарити – бути вдома, доглядати хати.
Доста – 1) багато, 2) досить.
Доци – доти.
Драґар – сволок.
Драпак – віник для подвір`я.
Драпаки – чіпка ожина (стояча, не та, яка стелиться по землі).
Дрижинець – холодець.
Дристати, дрискотіти – рідко випорожнюватися.
Дрібку – трошки, мало.
Дрібушки – крихти (хліба, булки, печива).
Друльити, друлити – штовхати, штовхнути.
Дуркати – штовхати.
Дуркотіти – 1) бурмотіти, 2) бурчати.
Дюґати, дюґнути – колоти, вколоти.
Жарівка – лампочка.
Жґрабльи – бляшана чи металева щітка для вичісування худоби.
Жезький – свіжий, морозний, різкий, бадьорий.
Желізо – залізо.
Желізко – праска.
Жентицьи – сироватка.
Жид – єврей.
Жилетко – лезо.
Жльопати – багато і швидко пити.
Жмакати – мнути.
Жмикати – прати, викручувати.
Жовтачка – хвороба Боткіна, жовтяниця.
Жолоб – 1) ясла, 2) звільнена від серцевини половиця дерева для води, 3) назва кількох полів у Ямельниці.
Забагти – забажати.
Завидіти – заздрити.
Зага – печія.
Заздріти – побачити.
Зайтисьи – 1) посваритися з кимось, 2) стати ворогом.
Закатрупити – замордувати.
Законницьи – монашка, черниця.
Закусувати – 1) обрядово їсти на Щедрий Вечір у стайні, 2) заїдати після горілки, 3) про губи.
Залатвити – вирішити, полегшити.
Занігтиці – болючі відростки біля нігтів.
Запорток – молокосос (зневажливо).
Запарі – коли руки чи ноги відходять від морозу.
Заперти – закрити.
Запнути – зачепити.
Зателепаний – гидкий (лайливе).
Зарінок – земля біля річки.
Зачирати, зачерети – черпати, зачерпнути.
Збитки – шкода, заподіяне зло.
Звротка – строфа, куплет.
Звіздіно – зоряно.
Збуй – розбійник, силач.
Згладити – звести зі світу.
Здибати – зустріти, зустрічати.
Зеленина – недостиглі ягоди чи фрукти.
Зимно – холодно.
Злісний – лісник, лісничий.
Значити – коли по корові видно, що вона тільна (значит).
Зносок – яйце без жовтка, з якого можна собі виховати чорта.
Зупа – суп.
Інтерес – справа.
Їден – один.
Їджіньи – їжа.
Їдь – отрута, ворожість, злоба.
Їмити – зловити.
Їмость – попадя.
Йодина – йод.
Кавовий – коричневий.
Кав`ярка – бідончик.
Калічка – гриб-підберезник.
Каміньи – скелі, скали.
Канур, канурьи – ганчірка (-и), дрантя.
Казаньи – проповідь.
Кальвін – жорстока, безсердечна людина.
Камізелька – жилет, жилетка.
Кантоватий – квадратний.
Каньи – шуліка.
Кант – складка на штанях.
Капа – ткане покривало.
Капрі – закис в очах.
Капцаніти – деградувати.
Капарити – бідувати, ледве зводити кінці з кінцями.
Кавзувати – компрометувати, говорити про щось чи про когось погано.
Карк – шия.
Катер – нежить.
Кванькати – 1) нити, 2) випрошувати, 3) набридати.
Квас – щавель.
Кидра – ялівець.
Килавий – недолугий (переносно) чи той, що має грижу.
Кила – грижа.
Килавець – 1) погана людина, 2) лінива чи повільна людина, 3) хворий на грижу.
Киртина – кріт, кротовиння.
Китицьи – скручена солома для покриття даху.
Кириньи – свиняча їжа.
Кирницьи – криниця.
Кишка – кров`янка (страва).
Ків – лом, залізний кілок.
Кімак – кусень дерева.
Кісьи – ручка до коси.
Клікати – ставати на коліна.
Клова – ікла, великі зуби.
Клубйи – клубок.
Кльиґ – речовина зі шлунка молочного теляти, щоб робити певний вид сиру.
Кльиґаний сир – бринза.
Кльимра – скоба.
Кльонцати, кленцати – стукати, грюкати.
Кльоц – колода.
Кльош – ваза.
Кнороз – надокучлива людина.
Ковбицьи – вертикально поставлений кусок колоди для рубання дров.
Ковблик – вид маленької рибки.
Ковток – не розколений на поліна кусень дерева.
Козар – гриб-підосичник.
Коєць – клітка, де курка несе яйця або квочка висиджує курчат.
Колотівка – дерев`яна паличка з верха ялиці для розміщування каші, чиру, кирині чи заминки.
Комашньи – поминки.
Коминар – сажотрус.
Конарь – велика гілка на дереві.
Коновцьи – відро.
Коперта – конверт.
Копець – горб, курган.
Копито – шевська колодка.
Коравий – зашкарублий.
Корайстра – молозиво.
Коралі – намисто.
Корба – ручка (на колодязі, січкарні).
Коріцматисьи – борсатися.
Коркоші – плечі.
Кортічки – захцянка, нестримне бажання.
Корч – кущ.
Корч, корчі – спазми, судороги.
Коц – 1) вовняне покривало, 2) вигук, яким женуть геть кота.
Коцаньи – тепла шерстяна хустка.
Кошьира – загорода на вівці, худобу.
Креденц – шафа в кухні, буфет.
Кретка – олівець.
Крижі – поперек.
Крижьивка – головка капусти на голубці, переважно квашена.
Кропнути – вдарити; випити собі трохи горілки.
Ксьондз – піп, священик.
Кугут – півень.
Куфер – скриня.
Кульчики – сережки.
Куртий – короткий.
Кутюга – пес, чи лайливо про людину.
Кучьи – приміщення для свині.
Кушіти – пробувати.
Куюнда – сновида.
Лаба – лапа чи нога, рука.
Лакомий – ласий, жадібний.
Ланц – ланцюг.
Лапати – ловити.
Лах – 1) стара одежина, 2) ганчірка.
Леда що, леда хто – що-небудь, хто-небудь.
Лейбик – жилет, безрукавка.
Леліти – кишки, шлемівки.
Лиґати, лиґнути – ковтати, ковтнути.
Лижка – ложка.
Лівцун – 1) лівша, 2) ліва рука.
Ліска – ліщина.
Лісницьи – 1) яблуко, 2) яблуня, 3) дичка.
Літитисьи – палитися, бігати, хотіти бика (про корову).
Ліци – віжки.
Лоточити – допікати словами, набридати.
Лупина – лушпиння, шкірка.
Луфко – олівець.
Люфа – дуло, ствол.
Люфт – вентиляція.
Луйда, луйдавий, луйдавець – недолугий.
Люстерко, люстро – дзеркало.
Ляда – прилавок.
Льицтий – останній, найгірший.
Льоки – локони, кучері.
Льорнетка – бінокль.
Льос – 1) доля, 2) жереб.
Маґнес – магніт.
Мадзьґати – невміло писати, малювати чи фарбувати.
Маймурка – шапка (давно – жидівська).
Майник – клечання на Зелені Свята.
Майтки – жіночі труси.
Малах – 1) житель нафтового міста, 2) нафтовик.
Манка – недостача.
Мантелепа – 1) дурна жінка, 2) незграбна чи пришелепкувата людина.
Макогінь – товкач у ступі.
Мапа – карта.
Маримух – мухомор.
Мармуляда – мармелад.
Мартуватисьи – паруватися (про котів).
Масараньи – голова.
Матина – бадилля (на картоплі).
Медвідь – ведмідь.
Мельдувати, миндувати – доповідати, доносити.
Маркітно, марькотно – сумно, тужно.
Марець, марот – березень.
Мерва – перегниле сіно, підстилка.
Мерфелити – розкидати, нишпорити в чомусь.
Метер – 1) центнер, 2) метр.
Мериндзати – ремигати.
Метати – кидати.
Минда – ябеда.
Митка – ганчірка.
Мід – мед.
Мильницьи – таз.
Млавий – 1) без смаку, 2) ніякий, прісний, 3) без іскорки чи родзинки.
Млака – багнисте місце.
Млот – молот.
Мотика – сапа.
Мотичівно – держак для сапи, ручка для мотики.
Моцуватисьи – пробувати зробити щось понад свої сили.
Мруґати – моргати.
Мурґа – непривітна людина.
На алєром – досить швидко, з наглої потреби.
Навтьимилосьи – заскучали за кимось чи чимось.
Наґньоток – мозіль.
Най, ней – нехай, хай.
Накривка – кришка (для каструлі).
Нанашко, нанашка – 1) хресні тато й мама, 2) ввічливе звертання до старших.
Наперебесаги нести – нести дві зв’язані торби через плече.
Напудити – налякати.
Насеруматтери – вигук, який означає роздратування.
Настиговувати – квапити.
Наруби – навиворіт.
Натрудоватіти – набрякнути (руки, ноги).
Начиньитисьи, начинитисьи – їсти, попоїсти.
Ней! – не можна, не треба (вигук).
Нездалий – негодящий, недобрий.
Нендза – 1) нужда, злидні, 2) нездара, 3) миршавий.
Нетунтавий – недолугий.
Никати – пробувати щось (про кота).
Нипати – ходити без потреби, шукати, нишпорити.
Ніґди – ніколи.
Німинка – худоба, звірина.
Ножі – шатківниця на капусту.
Ніц – нічого.
Обора – обійстя.
Оборіг – крита споруда для зберігання сіна, рідше снопів.
Обталапаний – вимащений, брудний.
Обцаси – каблуки.
Обценьґи – кліщі.
Огартка – верхній одяг.
Околіт – обмолочений сніп.
Омасть – жир.
Огартка – одяг, одежина.
Опуд – опудало.
Отворений – відкритий.
(в окремих з вищевказаних слів –о на початку слова може звучати і як –у чи –в).
Паґурок – горбок.
Пажерний – ненажера.
Паздерити – 1) бити когось, 2) гнати когось.
Паздірьи – клоччя.
Пальнути – 1) вдарити когось, 2) щось вкрасти, поцупити.
Паперівка – сорт яблук.
Паринувати – орати восени.
Партачити – халтурити.
Паршивець – 1) погана людина, 2) людина з хворобами шкіри.
Пас, пасок – 1) пояс, 2) смуга.
Патинки – вид взуття (давно).
Патик – палиця.
Пательньи – сковорода.
Пахати – нюхати.
Пацьорки – намисто, коралі.
Паузини – березові скрути на стіг.
Перьхати – втікати.
Пендити – швидко гнати, йти.
Перекіс – вал сіна.
Пейса – бакенбарди.
Передновок – час перед збиранням нового врожаю.
Перемерфелити – порозкидати.
Переруб – перегородка в шафі, скрині чи деінде.
Перепудити – перестрашити.
Перець – коричнева родима плямка.
Песлінки – зелені недостиглі яблука чи інші фрукти.
Песлюк – отруйний гриб.
Печи – пекти.
П`єц – піч.
Писок – рот.
Пипоть – спрага.
Пискувати – пащекувати, хамити старшим.
Пищьивка – сопілка.
Пивницьи, півницьи – погріб, льох.
Пищьивка – свисток, сопілка.
Півка – фартух.
Підрьи – горище в стайні.
Піднувати – пильнувати.
Під – горище, стрих.
Підрьи – відгороджена від стодоли частина господарської будівлі.
Платінки – онучі.
Плиткий – мілкий.
Плісіровка – спідниця в складки.
Плявдувати – підходити; іти на користь.
Пляц – місце.
Пляцок – тортик.
Повересло – перевесло.
Подевко, пудло – коробка.
Подлуг – згідно з, відповідно до.
Позички – порічки.
Полазник – той, хто перший зайде до хати на Введеніє чи на Різдво.
Полакомитисьи – спокуситися.
Полика – слід (застаріле).
Поліжницьи – породілля.
Полінґвіца – полядвиця, шинка.
Помаститисьи – 1) жирно попоїсти, 2) намазатися.
Помітувати, помітуватисьи – гордувати чимось чи кимось.
Понашьитисьи – кривлятися, глумитися.
Постарати – придбати, набути.
Порплі – лупа, перхоть.
Портки – штани.
Попендека – картон.
Потиновище – зневажливо про людину, котра опустилася, стала посміховищем для інших.
Потік – річка.
Поци – доти.
Пошінівок – бережливе ставлення.
Прало – камінь у потоці для прання.
Пранник – дерев`яний прилад для прання чи молочення.
Прилопанити – притиснути.
Природжіньи – статеві органи.
Проба – репетиція.
Прочолок – фронтальна частина даху хати.
Прьитати – прибирати; ховати.
Пструг – форель.
Псьинка – вид трави, псячка.
Пуджіти, пуджітисьи – лякати, лякатися.
Пудкати, пуднути – штовхати, штовхнути.
Пукнути – тріснути, луснути.
Пулярес – гаманець.
Рабаньи – острова на сіно.
Райзувати – їздити багато, подорожувати.
Рапавий, рапатий – шорсткий, з ґульками.
Рейвах – шум, метушня.
Рискаль, рескаль – лопата.
Редирка – ґумка.
Риж – рис.
Ріщьи – хмиз.
Робцак – рюкзак.
Ровер – велосипед.
Розгаратити – розбити.
Розщибатисьи – 1) кидатися в різні сторони, хотіти все зробити, 2) дуже сильно піклуватися про дітей.
Росів – 1) рідка страва з капусти, капусняк, 2) рідина під час викисання капусти, 3) бульйон.
Росоха – ущелина.
Румбамбар – ревінь.
Рум – ром.
Рура, рурка – труба, трубка.
Рушта – решітка в кухні.
Садженицьи – посаджені на насіння буряк чи морква.
Сарничка, серна – дика коза.
Сіянка – насіння цибулі (зерна).
Скарбонка – 1) копилка, 2) ємність для пожертв у храмі.
Склеп – магазин.
Скоботати – лоскотати.
Скулитисьи – скрутитися, зігнутися в три погибелі.
Слоїк – скляна банка.
Сліпак – ґедзь.
Сночи – минулого вечора.
Сомплі – 1) бурульки, 2) соплі.
Співанка – коломийка.
Сподні – штани.
Старка – пінка на кип’яченому молоці.
Станик – ліфчик, бюстгальтер.
Стончка – стрічка.
Стрільба – рушниця.
Стрепіхатий – розкуйовджений.
Стрих – горище, під.
Студньи – колодязь.
Студений – холодний.
Студенець – холодець.
Сукервицьи – гнила кров, найчастіше з ясен.
Сулити – кинутися.
Сціплений – 1) занадто скромний, 2) боягуз, 3) скутий (психологічно).
Такой – таки.
Таний – дешевий.
Тафльи – лист, плита.
Твар – лице.
Течка – папка, сумка, портфель.
Тичка – жердина.
Тинькувати – штукатурити.
Тлустий – жирний, товстий.
Тлумитисьи – товктися.
Товчка – ступа.
Толомонити – набридати, вимагати чи просити щось довго.
Торебка – сумочка.
Тран – риб`ячий жир.
Трачина – тирса, терпуга.
Триньи – перетерте сіно з дна у стодолі чи на горищі.
Труйка – отрута.
Труси – кролі.
Трускавки – полуниця.
Туман – дурень.
Туману пустити – обдурити, обшахрувати, навіяти.
Тунтавий – недолугий.
Угурний – впертий.
Файний – гарний.
Фавароти – бакенбарди.
Фавди – складки (на одязі).
Файка – люлька на тютюн.
Фацієти, фаціяти – термін у будівництві.
Фіра – віз.
Фіранка – занавіска.
Фльики – тельбухи з худоби.
Фльишка – пляшка.
Фореньґва – хоругва, корогва.
Фоса – рів.
Френдзлі – бахрома, тороки.
Фрьикати – мати нежить.
Фус – осад.
Фузия – рушниця.
Футрини – бічні сторони вікон, дверей.
Фурдиґарньи – 1) тюрма, 2) велика простора пуста споруда, 3) розвалюха.
Фуричити – підходити.
Хабазьи – бур`ян.
Халус – ненажера (безцеремонний).
Харатьи – 1) непотріб, 2) старий одяг, 3) про негідних людей.
Харити – чистити.
Хідник – килимок на підлогу.
Хлоп – 1) чоловік, 2) людина, 3) селянин.
Ховзко – слизько.
Хопта – бур`ян.
Хосен – користь.
Цабанити – говорити все що попало, не роздумуючи.
Цавком – цілком.
Цаль – дюйм.
Цалівка – дошка на 25 мм.
Царина – поле (засіяне чи засаджене), присадиба.
Церата – клейонка.
Цвічити – вправлятися, вчитися.
Цвіклі – буряковий салат з хроном.
Церувати – зашивати шкарпетки.
Цизорик – складаний ножик.
Ци – чи.
Ціжба – тиснява.
Ціхо – тихо.
Цуд – чудо.
Цундрьи – рваний одяг, шкаміття.
Центиметер – сантиметр.
Цукрицьи – цукровий діабет.
Цьвьик, цьвьок – цвях.
Цьоцьи, цьотка – тітка.
Цямкати – плямкати, їсти як свиня.
Челідь – сім`я, родина.
Червінка – дизентерія.
Черево – живіт.
Чіснок – часник.
Чітина – хвойне гілля.
Чир – страва з муки (раніше їли люди, тепер свині).
Чічка – квітка.
Шарґа, шарьґа – злива з сильним вітром.
Шафлик – тазик.
Шахер-махер – шахрайство.
Швінки – чоловічі труси.
Шеменути – кинути.
Шмельц – всяка всячина; непотріб.
Шімбарок – кухонна полиця.
Шибздик – придурок.
Шкаредний – страшний, поганий, нездалий.
Шкіритисьи – сміятися.
Шлякувати – клясти.
Шпарівний – ощадливий, економний.
Шпотатисьи – спотикатися.
Шпанеґлі – канцелярські кнопки.
Шпанувати – натягувати.
Шпара – щілина.
Шпетити – сварити.
Шпортати – довбати, колупати.
Шопа – повітка.
Шприха – спиця.
Шрубстак – лещата.
Шторца – вертикально.
Штрукс – вельвет.
Шлемівки – кишки для кров`янки.
Шурьити – жбурляти.
Шуфелька – совочок, лопатка.
Шутер – гравій.
Шубравець – бандит, збиточник.
Штири, штирнайціть – чотири, чотирнадцять.
Шьирварок – громадські роботи.
Шьихта – робота, зміна.
Шпарівний – економний.
Щикати – гикати.
Щикавка – гикавка.
Щипак – щипавка.
Юй – вигук (ой!).
Ябко – яблуко.
Яблінка – яблуня.
Ягоди сині (чорні) – чорниця (афини, борівки).
Ягоди червоні – суниці.
Ялицьи, яличка – ялинка.
Язда – їзда.
Підготував Володимир Ключак в 1991-2021 рр.
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