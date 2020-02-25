Йому було лише 19…

25.02.2020 | Filed under: Новини

В лютому 2014 року, коли куля снайпера влучила у скроню Романа Гурика з Івано-Франківська, йому було лише 19. Студент поїхав на Майдан захищати ідеали Революції Гідності і живим додому не повернувся. Роман Гурик – один з наймолодших Героїв Небесної Сотні…

Вечір пам`яті Героя-майданівця Романа Гурика пройшов сьогодні, 23 лютого, в музеї історії Трускавця. Після перегляду двадцятихвилинної документальної кінострічки про життя та загибель Романа Гурика присутні мали можливість поспілкуватися з його батьками Ігорем та Іриною. Щира розповідь найрідніших, котрі втратили сина, про містичні історії та нереалізовані плани сина, його комунікативність та власну віру в те, що злочинці, які стріляли в людей у лютому 2014-го, будуть обов’язком покарані, нехай навіть і на Божому Суді, – ця зустріч стала важливим уроком для всіх присутніх. Захід модерувала начальниця відділу культури Трускавецької міської ради Тетяна Татомир.

Закінченням вечора пам`яті Романа Гурика та всіх Героїв Небесної Сотні стали покладання квітів до Стели Пам`яті та спільна молитва, яку попровадив о. Володимир Бондарчук. Вінок на могилу Романа Гурика від Трускавця як знак вшанування пам`яті Героя Небесної Сотні передав батькам Романа міський голова Андрій Кульчинський.

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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