Ютюб-канал, заснований у Трускавці, заборонили в російській педерації

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Контент Ютюб-каналу «Україна переможе! War in Ukraine» додано в реєстр інформації, забороненої для перегляду на території московії (російської педерації). Про це сповістила федеральна служба росії з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (роскомнадзор). Відповідно цей контент заблоковано для перегляду в мережі Ютюб на території московії.

Ютюб-канал «Україна переможе! War in Ukraine» створено трускавчанином, капеланом, депутатом Трускавецької міської ради VII демократичного скликання Русланом Цехмейстером на базі раніше існуючого каналу «Truskavets Online». З перших днів війни канал подає інформацію (відеорепортажі) з найгарячіших пунктів бойових дій. Практично щотижня капелан Руслан Цехмейстер як представник Гуманітарного штабу Трускавецької міської ради та християнської церкви «Добра Новина» возить гуманітарні вантажі. Протягом року війни здійснено біля пів сотні поїздок у Миколаївську, Запорізьку, Херсонську, Харківську, Київську та Донецьку області. У співпраці з закордонними місіями та партнерами волонтер-капелан Руслан Цехмейстер доставляє продукти, засоби гігієни, речі першої необхідності як для українських військових, так і для цивільних мешканців, котрі жорстоко потерпають внаслідок ворожих обстрілів та ракетних ударів.

Репортажі каналу «Україна переможе! War in Ukraine» висвітлюють правдиву новітню історію України, історію запеклої боротьби проти поневолення, історію звірств московських окупантів, та є свідченнями, котрі будуть доказами в майбутньому суді над агресором.

Підписатися на Ютюб-канал «Україна переможе! War in Ukraine» та переглянути відеорепортажі можна за посиланням https://www.youtube.com/@war_in_Ukraine

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