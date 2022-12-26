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Домашнє насильство є великою проблемою України, і наша Трускавецька громада не є винятком.

На жаль, загальнодоступної інформації щодо домашнього насильства, його форм та видів є недостатньо. Особливо у цьому інформаційному вакуумі страждає сільська місцевість, де домашнє насилля часто є нормою поведінки та неначе «цінний спадок» передається з покоління в покоління.

Наша громада, як і країна загалом, потерпає від безлічі міфів, які породжують толерантне ставлення до насильства. Висміювання та применшення важливості даного питання провокує насильство, а також навчає постраждалих терпіти, чекати та мовчати.

Саме тому командою фахівців, а саме Кардаш Юлею, Плитин Оксаною та Івасівкою Наталею розроблено проектну пропозицію «Трускавецька громада – вільна від домашнього насильства» та підтримано її Фондом народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine) – агенція ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді, Громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки уряду Великої Британії .

Ефективність реалізації даного проекту підвищує орієнтованість на взаємодію усіх суб’єктів, що здійснюють, або повинні здійснювати свою роботу у сфері запобігання домашньому насильству у нашій громаді. Ми плануємо поєднати знання, досвід та діяльність таких суб’єктів у Трускавецькій громаді як центру соціальних служб,служби у справах дітей, поліції, закладів освіти, безоплатної правової допомоги, Трускавецької міської лікарні та ін.

Усі заходи, що передбачені даною проектною пропозицією, передбачають координацію дій із запобігання домашньому насильству. Відповідно до проектної пропозиції проводиться серія тренінгів по навколишніх селах територіальної громади, конкурси малюнку серед учнів середніх класів 8 шкіл громади, конкурс відеоробіт серед старшокласників.

На завершальному етапі реалізації проекту заплановано проведення Форуму з питань запобігання домашньому насильству у нашій громаді.

Дані заходи, котрі запропоновані у даній проектній пропозицій, мають на меті інформування суспільства про проблематику домашнього насильства, зміну суспільної думки, подолання міфів, пов’язаних з домашнім насильством.

Отже, що потрібно знати про домашнє насильство?

Виділяють чотири форми домашнього насильства: фізичне, сексуальне, психологічне та економічне.

Фізичне насильство – ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.

Сексуальне насильство – будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи.

Психологічне насильство — це маніпуляції, словесні образи, приниження та шантаж. Кривдник чинить насилля зумисне, аби викликати в людини емоційну реакцію та завдати шкоди. Ознаки психологічного насилля:

– контроль (кривдник прагне керувати життям іншої людини, хоче впливати на вибір роботи, друзів чи навіть одягу),

– знецінення (приниження, нецензурна лайка та словесні образи, таким чином кривдник прагне завдати емоційного болю іншій людині),

– ігнорування (кривдник ігнорує потреби людини та вдає, що її не існує, це один із методів покарання),

– ізоляція (кривдник забороняє спілкуватись з іншими людьми, ходити на роботу або навчання),

– переслідування (кривдник стежить за постраждалою в реальному житті та соцмережах, погрожує та шантажує, аби отримати бажане).

Економічне насильство – умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру. Слід також зазначити, що особи, які вчинили домашнє насильство, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відповідно.

Зробимо все для того, щоб наша громада та вся Україна були вільними від домашнього насильства!

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