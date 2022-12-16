Звіт депутатської фракції «Слуга народу» в Трускавецькій міській раді за 2022 рік

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Шановні виборці Трускавецької міської територіальної громади!

Незважаючи на важкі, буремні часи, пов’язані з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, депутатський корпус Трускавецької міської ради продовжує свою діяльність у звичному режимі.

Особливу роль в ці важкі часи відіграла фракція партії “Слуга народу”, яка складається з таких депутатів:

– Герльовського Івана Ігоровича,

– Чурбанова Сергія Володимировича.

На жаль, один із наших депутатів – Матолич Тарас Богданович – передчасно відійшов у Вічність. Вічна йому пам’ять!

За 2022 рік ми спромоглися на такі конкретні справи.

Завдяки неодноразовим зверненням депутатів Трускавецької міської ради від фракції “Слуги народу” до Народного депутата Ореста Саламахи, Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження від 09 грудня 2021 року № 1637-р., яким виділено 3 млн. грн. на придбання гольмієвого хірургічного лазера для КНП “Трускавецької міської лікарні” та 980000,00 грн. на ультразвукову стаціонарну діагностичну систему.

Трускавецькою міською лікарнею 15 липня 2022 року був укладений договір з ТОВ “Медсервісгруп” на придбання універсальної ультразвукової діагностичної системи за 967000,00 грн. У середині серпня 2022 року діагностична система була встановлена і введена в дію. Станом на сьогоднішній день ця установка допомагає нашим лікарям встановлювати правильні діагнози мешканцям Трускавецької об’єднаної громади.

У зв’язку із військовим станом в державі не було освоєно 3 млн. грн. на придбання гольмієвого хірургічного лазера дане медичне обладнання не включене в перелік обладнання, що затверджений наказом МОЗ №761 від 09 травня 2022р. (із змінами).

Із самого початку війни росії з Україною наша фракція “Слуга народу” активно включилася у волонтерський рух, як для міської лікарні, шкіл, садочків та нужденних громадян.

Конкретно для міської лікарні: були закуплені побутова хімія, одіяла, подушки. Для військових, які перебувають на реабілітації у лікарні закуплені піжами. Також завдяки знайденим нами спонсорів були закуплені функціональні ліжка, матраци,інвалідні візки та медикаменти.

Активну позицію у волонтерській діяльності зайняв директор готелю “Трускавець 365” Чурбанов Сергій Володимирович, який безкоштовно надавав транспорт біженцям для доставки їх до кордону, доставляли гуманітарні вантажі із українсько-польського кордону для біженців, які проживали у школах міста Трускавця. Надавали харчування волонтерам, які працювали в гуманітарних штабах Трускавця. З допомогою місцевих активістів та біженців плели маскувальні сітки та ліпили вареники для фронту.

Для дітей та дорослих (внутрішньо переміщених осіб) надавали безкоштовно автобуси для екскурсій у Карпати. Проводили тематичні майстер-класи з приготування їжі.

Весь цей час фракція депутатського корпусу “Слуга народу” була єдиною з усією Трускавецькою міською територіальною громадою незважаючи на різні політичні погляди. Тільки у такий спосіб ми здатні перемогти ворога допомагаючи один одному, кожний на своєму фронті.

Вдячні Збройним Силам України, які боронять нашу Державу від нападу ворога, жертвуючи при цьому своїм життям та здоров’ям.

Незважаючи на війну в Україні, яка принесла нам багато горя, хочемо привітати всіх українців з прийдешніми Різдвяними святами та Новим роком з надією, що будемо святкувати їх у мирі, спокої та здоров’ї.

Не зупиняємось, працюємо далі.

Слава Україні! Героям слава!

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