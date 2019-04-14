ПрАТ спростовує, інформує та закликає до конструктиву

Напередодні надважливої та знакової позачергової сесії Трускавецької міської ради керівництво ПрАТ «Трускавецькурорт» та ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» провело 24 квітня годинну прес-конференцію для місцевих журналістів, метою якої було спростування деякої оприлюдненої в ЗМІ інформації, роз`яснення деталей щодо входження міськради в ТОВ «ТЛВ» та заклик до конструктиву. З журналістами поспілкувалися очільники вищеназваних підприємств Андріан Львович Драновський та Андрій Михайлович Тарнавський.

Розпочалася прес-конференція зі спростування деяких фактів, наведених у інтерв`ю міського голови Трускавця 2002-2010 рр., голови МГО «Рада Старійшин» Лева Грицака. Повний текст спростування ПрАТ розмістить дещо згодом, а на прес-конференції було заторкнуто тему податкового боргу, якого, за словами очільника ПрАТу Андріана Драновського, підприємство не має, незаконної приватизації 160 об`єктів у Трускавці, звільнення 5 тисяч працівників та інше.

«Я обурений», сказав Андріан Драновський, коментуючи інтерв’ю Лева Ярославовича. Він пояснив, що приватизація була законною, що в ЗАТі, а далі в ПрАТі ніколи не працювало більше ніж 3 400 осіб і що жодного податкового боргу немає, в чім можна пересвідчитися, зайшовши на сайт ДФС. Відкидаючи звинувачення, оприлюднені в інтерв’ю, Андріан Драновський пішов у наступ, нагадавши про борг «Карпат» перед ПрАТ «Трускавецькурорт», який становить 1 млн. грн. «Карпати» не визнають цей борг з причини одностороннього та самовільного підняття ціни на мінеральну воду, але крапку у суперечці двох підприємств поставить суд. Бо, каже Андріан Драновський, позов обов’язково буде.

Як ми вже зазначили вище, детальне спростування ПрАТ обіцяє оприлюднити найближчим часом, тож присутні перейшли до обговорення головної теми – хто та чому протидіє входженню міськради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Намагаючись зробити хід конем, Андріан Драновський пригадав Договір про співпрацю між ЗАТ «Трускавецькурорт» та Трускавецькою міською радою, підписаний у 2006 р. Нагадаємо, тоді новообраним міським головою був Лев Грицак, а Павло Якубенко став головою Наглядової ради ЗАТу. Тоді, 13 років тому, міська рада давала добро на впровадження платного відпуску води «Нафтуся» в бюветах мінвод №1 і №2, а ЗАТ зобов’язувався перераховувати 30% чистого прибутку (!) в бюджет міста і надати можливість всім без винятку трускавчанам вільно споживати цілющі води нашого курорту. Як бачимо, ця пропозиція для міста значно цікавіша, аніж теперішні неясні «перспективи» входження в ТОВ, яке може давати прибуток, а може й не давати, або бути абсолютно збитковим.

До слова, Договір про співпрацю зразка 2006 р. – не єдиний такий документ з благими намірами. Бо був ще договір міста та ЗАТу, підписаний Левом Грицаком та Богданом Аксентійчуком, коли ЗАТ передав місту теперішній другий корпус ТМР (тоді один з корпусів «Берізки»), був ще Меморандум із Р. Козиром зразка 2011 року, був Меморандум з А. Кульчинським від 2015 року. Виникає логічне запитання – невже це три такі різні міські голови винні, що ці договори так і залишилися голими буквами на папері?

Переконуючи журналістів, а відтак і громаду Трускавця, Андріан Львович та Андрій Михайлович наводили ті ж аргументи на користь входження міста в ТОВ «ТЛВ», що і раніше:

1) місто вкладає мінімум коштів (не виключено, що тільки 5 тисяч гривень, бо статутний фонд ТОВ «ТЛВ» становить всього 10 тис. грн.), а отримуватиме щорічно 3 млн. прибутку,

2) проти входження в ТОВ «ТЛВ» протестує не громада, а «одні й ті ж особи», які мають політичну чи економічну зацікавленість,

3) у випадку неприйняття рішення про входження в ТОВ «ТЛВ» вони готові чекати, або ж підуть шляхом домовленостей з приватними структурами, бо «ТЛВ» потребує вливання коштів,

4) за гідромінеральною базою курорту ведеться належний контроль, а спекуляції навколо її стану тільки шкодять іміджу Трускавця,

5) пропозиція входження в ТОВ «ТЛВ» викликана турботою про місто та його мешканців і економічним фактором можливості спільно заробляти, адже місто зможе вплинути на ті вілли, готелі, санаторії, котрі зараз не поспішають укладати угоди, через що «ТЛВ» терпить прямі збитки,

6) питання запровадження плати за вхід на бювет не стоїть зараз на порядку денному, хоча до нього можна буде повернутися з часом,

7) пропозиція 50% на 50% частки міста та ПрАТу в ТОВ «ТЛВ» є найчеснішою і сприятиме довірі між громадою міста та господарюючою структурою.

Аргументів на користь входження в ТОВ «ТЛВ» було озвучено більше, пряму мову Андріана Драновського та Андрія Тарнавського можна послухати в прямій трансляції прес-конференції в групі «Трускавець. Оперативно» на Фейсбуці (є 2 частини).

Очільникам ПрАТу та ТОВ «ТЛВ» задавали питання журналісти Володимир Ключак, Ніна Федько, Ольга Куц, Любомир Поливка, Галина Носова. Автор цих рядків задав кілька питань, зокрема і щодо ризику діяльності ТОВ у випадку зміни влади в Трускавці. Адже вже наступного року (а може ще й цього) на місцевих виборах очолити Трускавець може і не Андрій Богданович, а, для прикладу, Ігор Володимирович, Лев Ярославович чи Руслан Ярославович. І що тоді? Чи не краще ПрАТу шукати іншого, надійнішого партнера для входження в ТОВ? Відповідь була чітка – якщо для міста це вигідна пропозиція і підприємство даватиме доходи в міський бюджет, то який мер свідомо відмовиться від зайвих 3 мільйонів гривень в рік?

Прес-конференція пройшла в конструктивній та доброзичливій атмосфері. На відміну від сесій, громадських слухань чи засідань комісій тут ніхто нікого не перебивав, і представники ПрАТ «Трускавецькурорт» та ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» малим можливість чітко донести свої меседжі. А вони такі: не вірте крикунам, проаналізуйте факти та цифри, наша пропозиція вигідна для міста, і чим швидше місто прийме відповідне рішення, тим це буде краще як для міста загалом, так і для ТОВ та гідромінеральної бази курорту зокрема.

Але чи почують один одного всі сторони цієї дискусії, котра вже і так затягнулася в часі? Чи перестануть всі одночасно говорити, щоб лише не почути опонента? Чи стане мер діяти в інтересах громади, а не ПрАТу? Чи прийме остаточне рішення завтрашня сесія? На жаль, ніхто не може дати стовідсоткової відповіді коли це все закінчиться і що з того вийде.

Процес триває. Коли колотити перед Великоднем у трилітровому слоїку домашню сметану, то вийде добра грудка жовтенького якісного смачного масла. А коли колотити воду, то вийде велике ніц. А що вийде з входження міста в ТОВ «ТЛВ»?

Володимир Ключак, фото з архіву «Трускавецького вісника»

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