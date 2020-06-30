42-річного трускавчанина знайшли мертвим у власній квартирі

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, у понеділок, 29 червня, о 16.16 на диспетчерський пункт «101» надійшло повідомлення, що в м. Трускавець на вул. Стуса, 4 в квартирі на п’ятому поверсі шестиповерхового житлового будинку тривалий час не відчиняє двері власник 1978 року народження.

За допомогою автодрабини рятувальники 7 ДПРЧ м. Трускавець забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції. В помешканні було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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