Боротися треба не з корупціонерами, а з системою, котра їх породжує

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Чи війна відсунула проблему корупції в Україні на другий план? Наскільки корупція в`їлася в органи державної влади, місцевого самоврядування, суди, поліцію та інші правоохоронні органи? Чи можуть щось зробити для подолання корупції звичайні люди, прості громадяни, громадські активісти? Як відрізнити правдиве повідомлення про корупцію від наклепу, голослівного звинувачення, яке має на меті очорнити дійсно порядних посадовців? Коли війна з корупцією в Україні буде виграною?

Частково відповіді на ці питання можна знайти в новій книзі дрогобичанина Олександра Магльони «Згадати все на зламі століть». Книга відображає особисті погляди автора на проблематику корупції в Україні, але також і на проблеми прав і свобод, взаємин громадян з владними структурами, на роль особистості у формуванні демократії та в історичному процесі.

А ширше проблему корупції та методи її запобігання обговорили 27 липня в Дрогобичі на круглому столі «Протидія корупції у формулі стійкості громад Франкового краю». Участь в заході взяли представники громадськості декількох територіальних громад Дрогобиччини, а модерував круглий стіл автор вищезгаданої книги, Президент Асоціації «Нові Горизонти», публіцист, аналітик, розробник багатьох проектів, член НСЖУ, батько воїна-захисника Олександр Магльона.

Одним з перших, хто розповів про свій досвід боротьби з корупцією та про те, як на місцевому рівні ігноруються судові рішення (у тому числі ухвали Верховного Суду України), розповів фермер з Дрогобича Ярослав Бігуняк. За три десятиліття незалежності України чоловік витерпів багато знущань, принижень, хамства та явно незаконних дій від представників органу місцевого самоврядування. Каже, що так зле, як зараз, в Дрогобичі ще не було. Гроші платників податків, які мали б іти на щось корисне, позитивне, потрібне для громади, йдуть на оплату юристів, котрі в судах відстоюють не позицію закону, а позицію мера. В час, коли земельні ділянки в місті Дрогобичі йшли «під садівництво» родичам депутатів, а потім для спорудження висоток чи МАФів, земля фермера стала ласим шматком для вічно голодних грошових мішків. Ярослав Бігуняк висловив задоволення тим, що нарешті НАЗК взялося і за Дрогобич, а справа про корупцію чинного мера міста Котермака перебуває у суді і є надія на справедливий вирок.

Про те, що тема корупції в правоохоронних органах є далеко не новою, розповів відомий краєзнавець Роман Пастух. Колись він працював власним кореспондентом газети «За вільну Україну» і був викривачем корупції, коли про цей термін ще й не чули. Під приціл журналіста потрапляли сумнівні оборудки та темні справи високих чинів та можновладців у Самборі, Дрогобичі, Стрию, Львові та Києві. Підпали майна, погрози фізичної розправи, залякування та інші методи, котрі тоді на собі відчув Роман Пастух, залишилися в арсеналі і новоспечених корупціонерів.

«Як показало опитування громадської думки, у розумінні громадян Франкового краю корупція – це хабарництво, здирство, підкуп чи продажність; казнокрадство; злочинність, незаконна діяльність, порушення закону, бандитизм; зв’язок організованої злочинності та органів влади; шахрайство, грошові махінації; зловживання службовим становищем у особистих інтересах; самозбагачення за рахунок народу; зловживанням впливом (блат), протекціонізм, кумівство», – каже Олександр Магльона.

Присутні заторкнули різноманітні аспекти проблематики корупції, а наприкінці зустрічі обговорили нову книгу Олександра Магльони. Серед присутніх – воїни-афганці, небайдужа молодь, представники культурної еліти Дрогобиччини, громадські діячі. Зокрема, трускавецьку делегацію на круглому столі очолював демобілізований воїн-захисник новітньої московсько-української війни, громадський діяч, голова ГО «Автомайдан Трускавця» Олександр Богуцький.

Присутні погодилися з думкою музикознавця, педагога, композитора Володимира Грабовського про те, що корупція процвітає внаслідок байдужості громадян щодо процесів, котрі проходять в суспільстві. Де байдужість – там і корупція.

Але, як зазначили вищезгадані Ярослав Бігуняк та Роман Пастух, боротися треба не з окремими корупціонерами, а з тою системою, котра дає можливості бур`янам корупції пишно розквітати на українському владному полі та розсівати своє отруйне насіння.

Влада – це представники громади, виконавці, котрі отримують платню за кошти платників податків. І влада не може бути доброю чи поганою, вона має бути КОНТРОЛЬОВАНОЮ. Тож саме контролювати доброчесність урядування та урядників у п’яти громадах Франкового краю (Дрогобицька, Трускавецька, Бориславська, Східницька та Меденицька) закликали учасники круглого столу.

Круглий стіл «Протидія корупції у формулі стійкості громад Франкового краю» проходив в межах Проєкту «Голос громади і вплив на реформи», що впроваджується за фінансової підтримки ЄС та Нідерландського Гельсінкського Комітету.

Степан Шліссельман

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