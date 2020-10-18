Борис Кривко: «Вміти слухати – великий дар керівника!»

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Борис Кривко – трускавчанин з діда-прадіда. Двічі депутат обласної ради, заслужений лікар України, Почесний голова МГО «Рада Старійшин». Борис Степанович пам’ятає ті часи, коли Трускавець був невеликим селом та маленьким курортом. Важко повірити, але дитиною він пас корів на полях, де зараз вибудувані санаторії «Алмаз», «Рубін», «Кристал», «Ріксос». Сьогодні пан Борис знаний у Трускавці як поважний і мудрий чоловік, чудовий керівник та сім’янин. За порадою до нього приходив не один міський голова і, дасть Бог, пан Борис ще не раз допоможе.

Борис Степанович Кривко розповів, які аргументи стали визначальними при виборі кандидата на голову Трускавецької ОТГ та про те, чому важливо якими людьми кандидати є насправді і якими є їхні цінності.

– Я працював з трьома міськими головами і співпраця була нормальною, але не оцінюватиму їхню роботу загалом. З Андрієм Кульчинським, теперішнім міським головою, я мав одну серйозну розмову. Мене цікавили два моменти. Перший – про забудову високими будівлями міста, бо через відсутність архітектурного контролю у Трускавці розмиваються обриси маленького курорту в закопанському стилі. Його відповідь мене повністю влаштовує, тож маю повне право його підтримати. Він сказав, що, найперше, землі сам нікому не продавав, вся земля була продана до нього – це доволі важливий аргумент. Я розумію, що сьогодні вже будують приватники, а для них у нас Закону нема, і це величезна проблема.

Друге запитання стосувалось вартості води Нафтусі. Це надра народу, але потрібно, наприклад, утримувати бювет, на це гроші потрібні, без грошей нічого немає. І від Андрія Богдановича я довідався, що він від міської ради листом звертався в Антимонопольний комітет з тим, щоб ціну на мінеральні води переглянули і знизили. В той час ми так само від «Ради Старійшин» Трускавця писали схожого листа. На мої відверті запитання Кульчинський так само відверто відповів, і наші бачення співпадають.

Я сам так думаю і від людей часто чую, що Андрій Богданович інтелігентний, виважений, не грубіян, вміє слухати, а для керівника то є великий дар – вміти слухати, але і вміти приймати своє правильне рішення. Можливо, не всі рішення будуть правильні, бо таких людей не існує. Але те, що вміє слухати – це важливо і мені дуже імпонує.

У кандидатів на голів об’єднаної громади має бути одна риторика – покращення життя мешканців. Благоустрій, спокій та порядок в Трускавці. Зараз бачу у місті є добрі дороги, стало дуже чисто, порівняно з минулими роками зараз набагато краще. Вболівати за місто має кожен і самі трускавчани не повинні критикувати, а думати, що вони можуть зробити, аби було краще жити у Трускавці.

Я буду голосувати за представника політичної партії «Європейської Солідарності». Хоч їх багато хто критикує, але мені імпонує стратегія цієї партії – державницька. Ціль, яку вони вже частково досягли – вступ у Євросоюз і в НАТО. Якщо ми не вступимо в Євросоюз і в НАТО, тоді нас захопить Росія і будемо губернією.

Газета «Трускавецький вісник»

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