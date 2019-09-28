Бути туристом на своїй землі

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Навколо нас є сила-силенна вражаючих місцин. Але діючи за принципом «Чуже – значить ліпше», українці обирають відпочинок в Туреччині, Єгипті, Болгарії, Хорватії, їдуть в кількаденні тури до Польщі, Угорщини, Австрії, Німеччини, Італії, залишають гроші за кордоном, та ще й нарікають, що їм погано живеться.

Тим часом для багатьох невідкритими залишаються замки Львівщини та Закарпаття, величні Чернівці, Хотин та Кам`янець-Подільський, краса Заліщиків чи Бакоти, Вилково, Шацькі озера, Говерла, Парашка, чи перлина біля моря Одеса.

Та навіть якщо подивитися на карту району, в якому Ви проживаєте, то скільки з нас може відповісти ствердно, що побував у всіх вартих уваги місцях? Для прикладу Дрогобиччина – це не лише курорти Трускавець та Східниця, не лише древній Дрогобич та нафтово-духовний Борислав, але й садиба «Родинне гніздо» у Жданівці, форельник в Опаці, ранчо «Техас» в Попелях, найвища вершина краю – гора Небесної Сотні в Довгому, зубри та цікаві промислові і сакральні об’єкти в селі Майдан, не кажучи вже про малу батьківщину Івана Франка (Нагуєвичі), Дмитра Грицая (Дорожів), Івана Боберського (Доброгостів), Андрія Мельника (Воля Якубова) та багатьох-багатьох інших славних синів та дочок Дрогобиччини.

Про те, що туризм – наше майбутнє, і що потрібно й іноземних гостей запрошувати, але й за свого вітчизняного туриста не забувати, говорилося на виїзному семінарі, котрий з нагоди Міжнародного Дня туризму пройшов 27 вересня на відпочинковій базі «Слобода Раковець» (с. Воля Якубова). Захід спільно організували Дрогобицька РДА (в.о. голови Руслан Щерба) та Дрогобицька районна рада (голова Михайло Сікора), а натхненниками та модераторами події були начальниця відділу культури та туризму ДРДА Надія Козар і керівник відпочинкової бази «Слобода Раковець» Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак.

До участі у семінарі були запрошені власниця сімейної ферми «ЧароДійка» Іванна Кемпа, директор відпочинкового комплексу «Рибничанка» Степан Коцибан, власник оздоровчо-відпочинкового комплексу «Петрова пасіка» Петро Дмитрович, власник агрооселі «Сімейний маєток Сташека» Володимир Мельник, власник відпочинкового комплексу «Опака» Микола Микульчин, власник приватної оселі «Родинне гніздо» Роман Попадинець, власник готельно-ресторанного комплексу «Золота гора» Ігор Савчин, активний громадський діяч, Турист з великої літери і патріот рідного краю Хосе Турчик, воїн АТО та громадський діяч Микола Кобільник. Не всі запрошені змогли прибути на семінар, але грамоти від райдержадміністрації та райради знайдуть своїх героїв. Також в семінарі взяли участь заступник голови ДРДА Володимир Ханас, журналісти Ярослав Грицик, Іван Швед та автор цих рядків.

Окрім вітальних слів зі святом, вручення грамот та екскурсії відпочинковою базою учасники семінару обговорили актуальні питання туризму на Дрогобиччині. Однією з найболючіших проблем є стан доріг, але навряд чи ситуація покращиться до кінця року – нова влада гроші на місця давати не поспішає. Інша проблема – навіть самі учасники семінару не знали про всі цікаві місцини Дрогобиччини, котрі варто популяризувати. Тому всі уважно слухали виступ Хосе Турчика про розроблені пішохідні маршрути, про унікальні природні та рукотворні об’єкти села Довге Гірське, про ракетну базу біля с. Рихтичі як відгомін радянських часів, про те, як в школах розуміють туризм (сіли в автобус і поїхали на Урич), і як треба у дітей виховувати любов до мандрівок і рідного краю. Нагадуємо, що Хосе Йосипович – педагог з багатолітнім стажем роботи, котрого мають за честь називати своїм Вчителем чимало знаних дрогобичан. Цікаві ідеї щодо розвитку туризму в регіоні подавали також Іван Швед та названі вище власники туристичних осель.

Семінар проходив на мальовничому «Острові кохання», котрий є одним з найголовніших елементів «Слободи Раковець». А ще тут красиві ставки з австрійських часів (за СРСР занедбані, а зараз відновлені), дубова алея, котру висадили в честь приїзду цісаря Франца-Йосифа, капличка, котру освятять 15 жовтня ц.р., сцена-корабель, будиночки для відпочинку, електрокари, верблюд, можливість риболовлі і багато інших атракцій.

Комплекс одночасно функціонує та розбудовується, щоб навесні 2020 року урочисто відкрити свої двері для нових відвідувачів. Адже, як розповів Лев Грицак, зараз тривають роботи над будівництвом ресторану «Веселий козак» з дикого дерева, кількох котеджів, з дубів зі Сколівщини будуть витесані фігури п’ятьох українських гетьманів, готується місце під наметове містечко. Лев Грицак прагне поєднати епоху козацької доби, українські культурні та побутові елементи й традиції, любов до краси та рибальства, а ще нагадати гостям про славне минуле цього села. Тому трошки віддалік бази, безпосередньо у Волі Якубовій куплено хату, де функціонуватиме музей Андрія Мельника, де буде повстанська криївка, де окрім інформації про Провідника ОУН можна буде оглянути цікаві експонати побуту жителів Волі Якубової столітньої давнини.

Учасники семінару були вражені побаченим, вражені масштабом будівництва, вражені красою цього тихого місця. Кожна деталь – продумана, кожна ідея, котра створена фантазією великого будівничого Лева Ярославовича, лягла проектом на папір (він сам автор проектів!) і реалізацією в натурі.

Тут немає нічого зайвого, і картину ідилії та благодаті доповнюють сотні, якщо не тисячі дрібниць: золота рибка та старий рибалка з неводом, справжні білі гриби на «Острові кохання» у посушливу погоду, тандир, де готують надзвичайно смачний шашлик, смачнюча риба, вирощена у джерельній воді, котра наповнює ставки, витікаючи з волянського лісу. А ще затишок оселі для молодят, вражаючі двері до ресторану «Веселий козак», дзвін, гармати, елементи декору, та навіть рослинність навколо ставків, придбана спеціально для цього місця та висаджена у спеціально завезений ґрунт. «Тут відчуваєш особливу ауру, і на тебе сходить Божа благодать!» – в захопленні каже Іван Швед. А Руслан Щерба, Михайло Сікора та Хосе Турчик не змовляючись кажуть: «Масштаби вражають!».

На Дрогобиччині є чимало цікавих місць. Чи були Ви у зоопарку «Лімпопо», а якщо так, то чи звернули увагу на церкву та костел в Меденичах? Чи знаєте Ви, як Устияновичі об`єднують Довге Гірське та Славське? Чи йшли Ви на прошу до святині в Грушеві, де під кінець совєтської епохи відбулося об`явлення Матері Божої? Що Вам відомо про графів Тарновських та їхній двір у Вороблевичах? Звідки родом композитор Маврицій Дідушицький? Чи знаєте, чому форель у Рибнику та Опаці має особливий смак? Скільки було німецьких колоній на Дрогобиччині, і що зараз на їхньому місці? Кірха в Майдані, давній костел у Рихтичах, славні церкви в багатьох селах краю (Медвежа, Котовань, Монастир Лішнянський та інші) – цікавинки є на кожному кроці. Потрібно тільки захотіти їх побачити, захотіти пізнати рідний край і закохатися в нього.

Бо часто їдемо світ за очі, щоб побачити чуже та незрозуміле, а тим часом своє залишається захованим, як ті гриби, що виросли на «Острові кохання» у Волі Якубовій…

Володимир Ключак, фото автора

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