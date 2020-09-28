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В рамках святкування Всесвітнього Дня туризму Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України» організував і провів декілька заходів. 25 вересня в конференц-залі готелю «Міротель» відбулось урочисте засідання Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця. Засідання зібрало багато учасників Клубу, найактивнішим з яких міський голова Трускавця Андрій Кульчинський вручив подяки. Почесними гостями на заході були начальниця управління туризму та курортів ЛОДА Наталія Табака, генеральна директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська та декілька представниць Ділової жіночої палати України на чолі із Світланою Мерзловою.

Вперше засідання Клубу відвідав голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, котрий підкреслив важливість таких зустрічей та подякував всім готельєрам та рестораторам за їхню нелегку діяльність, особливо в теперішній період. Після спілкування з учасниками засідання був підписаний Меморандум про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією та громадською організацією Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України». Співпраця буде ґрунтуватись на реалізації спільних проєктів з популяризації курортної і туристичної сфери Львівщини. На завершення Максим Зіновійович вручив подяки голови ЛОДА генеральному менеджеру готелю «Міротель» Олені Геращенко та голові правління МЦ «ЄІУ» Івану Цегенько за їх діяльність.

По закінченню урочистого засідання всі учасники і гості були запрошені до вілли «Гопляна» на відкриття виставки «Поетика кольору» трускавецької художниці та ідейної натхненниці відзнаки «Кришталевий Лотос» Наталії Поліщук. Виставка була підготовлена до Всесвітнього Дня туризму МЦ «ЄІУ» спільно з художницею та директоркою музею Біласа Оленою Білас-Березовою під патронатом міського голови Андрія Кульчинського. Ведучим цього красивого заходу був незамінний ведучий церемонії вручення «Кришталевого Лотоса» Володимир Наконечний, а музичний супровід забезпечив ще один щирий товариш і партнер МЦ «ЄІУ» Ігор Нич і його симфонічне тріо «Con Anima».

Після теплих вітальних слів з нагоди відкриття виставки слово надали голові Львівської ОДА Максиму Козицькому, котрий вручив Наталі Поліщук почесне звання Заслужений художник України. Після всіх урочистостей багаточисленні гості змогли вчергове насолодитись мистецтвом Заслуженої художниці України і поспілкуватись з головою ЛОДА та іншими почесними гостями. А Максим Козицький зміг відкрити для себе Трускавець з мистецької сторони та познайомитись ближче з неймовірно талановитими, щирими і гостинними трускавчанами.

А вже наступного дня учасники Клубу за сприяння селищного голови Славського Володимира Беги та начальниці управління туризму і курортів ЛОДА Наталії Табаки мали змогу здійснити екскурсію до аграрно-туристичного комплексу Плай, котрий збудований неординарною людиною, підприємцем і меценатом Михайлом Ватаговичем. Син пана Михайла, який є директором комплексу, Назар провів цікаву екскурсію для гостей з Трускавця та почастував молочною екологічною продукцією, котру виготовляють на суперсучасній фермі.

– Мені дуже приємно, що цьогорічне святкування Всесвітнього Дня туризму відбулось на такому високому і масовому рівні, – розповідає Іван Цегенько. – Хочу особисто подякувати всім учасникам Клубу готельєрів та рестораторів Трускавця, котрі взяли участь у заходах. Тішить, що наша комунікація переросла в справжню дружбу. Хочу подякувати вчергове міському голові Андрію Кульчинському, котрий завжди підтримує наше об’єднання і не пропустив жодного засідання. Особлива вдячність очільнику Львівської обласної державної адміністрації Максимові Козицькому, котрий, незважаючи на шалену завантаженість, зумів знайти час і взяти участь у наших заходах. Це показує його небайдужість до туристично-оздоровчої сфери і дає надію на постійну і конструктивну підтримку зі сторони обласної влади. На завершення хочу висловити своє задоволення від того, що ми в непростий час не втратили бажання діяти, комунікувати та отримувати позитивні емоції. Дякую всім Вам за це!

Вл. інф.

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