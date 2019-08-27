Держархбудінспекція: кожна провокація матиме відповідну реакцію – звернення до правоохоронних органів

27.08.2019 | Filed under: Акценти

Держархбудінспекція застерігає від здійснення провокацій і попереджає, що про кожен виявлений випадок повідомлятиме в правоохоронні органи.

Саме так вже вчинило Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України у Херсонській області, отримавши поштовий конверт від громадянки Рижилової Н.Ф. Під час розпакування конверту головним інспектором будівельного нагляду було виявлено Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорта та грошові кошти.

Реагуючи на провокацію відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», посадовими особами Управління складено Акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, та викликано представників правоохоронних органів. Правоохоронці, у свою чергу, склали протокол огляду місця події та вилучили зазначені кошти для вчинення подальших процесуальних дій.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України звертає увагу посадових осіб органів держархбудконтролю, що саме така реакція є дієвим механізмом запобігання будь-яким провокаціям відповідно до діючого антикорупційного законодавства.

Прес-служба ДАБІ України

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