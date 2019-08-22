До Дня Незалежності України у Трускавці пройдуть змагання з волейболу

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Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради організовує спортивні заходи до Дня Незалежності України, серед яких проходитимуть матчеві зустрічі волейбольних команд дівчат та хлопців. Змагання з волейболу відбудуться 24 серпня в м. Трускавець на спортивному майданчику курортного парку (біля нижнього бювету) і розпочнуться о 12:00 (дівчата) та о 15:00 (хлопці). Організатори запрошують всіх охочих прийти підтримати місцеві команди в день великого державного свята українців та отримати задоволення від змагань.

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