Духовна мандрівка до Грушева

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У Дрогобичі є просто фантастична галерея сакрального мистецтва музею “Дрогобиччина”, яку мусить відвідати кожен поважаючий себе католик чи православний. Тут зберігаються старовинні ікони, хоругви, іконостаси, феретрони, церковні стародруки, скульптури з різних церков та костелів Галичини – з Турківщини, Самбірщини, Дрогобича. Ікони ХVII – XIX століть. Окремі зали з роботами малярів Стефана Поповича Медицького, о. Василя Глібкевича. Аж дух захоплює. Особливе враження справляє ікона св. Степана, якого побивають камінням. Часто ми робимо так само, або з нами так роблять – в переносному значенні.

В одному з залів вмістилася експозиція з розформованого Єпархіального музею Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, який колись діяв у Трускавці.

Відвідини галереї сакрального мистецтва зі стародавніми іконами та іншими церковними речами – це лише один із пунктів духовної мандрівки, яку відпочивальникам Трускавця пропонує туристична агенція «Поїхали» та екскурсовод Микола Бакай. Сама ж мандрівка включає ще відвідини перлини Дрогобиччини – церкви святого Юра, а при хорошій погоді і інших сакральних об’єктів міста Дрогобича.

Та головною ціллю туристів-паломників є Грушів – місце, котре стало відомим в 1987 році, коли на балконі тутешньої церковці об`явилася Мати Божа – Пресвята Діва Марія. Що лише не пробували робити компартійні діячі, як не лютували, та натовпи вірян було не спинити. А в скорому часі рухнула імперія зла – Совєтський Союз.

У Грушеві туристи мають можливість не лише зайти всередину до церкви, на балконі якої відбулося об`явлення, а й почути розповіді настоятеля храму о. Зіновія Майкута та його дружини, їмості Віри, набрати цілющої води з кринички, котра розміщена безпосередньо в храмі, побувати на Хресній Дорозі, де похилив голову Понтій Пилат і де кожна з чотирнадцяти стацій розповідає ту правдиву історію, котра відбулася дві тисячі років тому. А ще оглянути фігуру Богородиці, котра заплакала.

Духовна мандрівка – це не просто екскурсія, це ще укріплення у вірі, Богоугодна справа. Тож якщо маєте таку можливість, то йдіть на прощі, їдьте до святих місць, не оминайте святинь.

А Микола Бакай готовий супроводити Вас до Грушева щовівторка та щочетверга. Детальніша інформація про екскурсію сакральними місцями Дрогобиччини та про інші маршрути, і запис на них – за тел. 097-572-29-21 (Микола Бакай).

Володимир Добрий

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