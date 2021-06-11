Духовна мандрівка до Грушева

11.06.2021 | Filed under: Публікації

У Дрогобичі є просто фантастична галерея сакрального мистецтва музею “Дрогобиччина”, яку мусить відвідати кожен поважаючий себе католик чи православний. Тут зберігаються старовинні ікони, хоругви, іконостаси, феретрони, церковні стародруки, скульптури з різних церков та костелів Галичини – з Турківщини, Самбірщини, Дрогобича. Ікони ХVII – XIX століть. Окремі зали з роботами малярів Стефана Поповича Медицького, о. Василя Глібкевича. Аж дух захоплює. Особливе враження справляє ікона св. Степана, якого побивають камінням. Часто ми робимо так само, або з нами так роблять – в переносному значенні.

В одному з залів вмістилася експозиція з розформованого Єпархіального музею Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, який колись діяв у Трускавці.

Відвідини галереї сакрального мистецтва зі стародавніми іконами та іншими церковними речами – це лише один із пунктів духовної мандрівки, яку відпочивальникам Трускавця пропонує туристична агенція «Поїхали» та екскурсовод Микола Бакай. Сама ж мандрівка включає ще відвідини перлини Дрогобиччини – церкви святого Юра, а при хорошій погоді і інших сакральних об’єктів міста Дрогобича.

Та головною ціллю туристів-паломників є Грушів – місце, котре стало відомим в 1987 році, коли на балконі тутешньої церковці об`явилася Мати Божа – Пресвята Діва Марія. Що лише не пробували робити компартійні діячі, як не лютували, та натовпи вірян було не спинити. А в скорому часі рухнула імперія зла – Совєтський Союз.

У Грушеві туристи мають можливість не лише зайти всередину до церкви, на балконі якої відбулося об`явлення, а й почути розповіді настоятеля храму о. Зіновія Майкута та його дружини, їмості Віри, набрати цілющої води з кринички, котра розміщена безпосередньо в храмі, побувати на Хресній Дорозі, де похилив голову Понтій Пилат і де кожна з чотирнадцяти стацій розповідає ту правдиву історію, котра відбулася дві тисячі років тому. А ще оглянути фігуру Богородиці, котра заплакала.

Духовна мандрівка – це не просто екскурсія, це ще укріплення у вірі, Богоугодна справа. Тож якщо маєте таку можливість, то йдіть на прощі, їдьте до святих місць, не оминайте святинь.

А Микола Бакай готовий супроводити Вас до Грушева щовівторка та щочетверга. Детальніша інформація про екскурсію сакральними місцями Дрогобиччини та про інші маршрути, і запис на них – за тел. 097-572-29-21 (Микола Бакай).

Володимир Добрий

(Переглядів 1 , 5 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви