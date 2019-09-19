«Ефективніше дати гроші на конкурс, ніж видати мільйони гривень для реклами Трускавця в Азербайджані»

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/Напередодні проведення конкурсу «Пам’яті Мусліма Магомаєва» у курортному містечку вибухнув скандал/

Торік у курортному Трускавці вперше відбувся Міжнародний конкурс вокалістів «Пам’яті Мусліма Магомаєва». Напередодні конкурсу голова його журі, народний артист України, голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва Гурбан Аббасов сказав: «Магомаєв співав українські пісні і дуже любив Україну». Тоді вперше до Трускавця приїхав Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджану в Україні Азер Худієв.

Мені тоді було незрозуміло, чому конкурс такого високого рівня вирішили провести не у Києві чи Львові, а у Трускавці.

— В Україні немає негарних міст, — сказав журналіс­ту «ВЗ» голова журі і головний організатор конкурсу Гурбан Аббасов. — У світі є хороша традиція — популяризувати курорти і виводити їх у ранг культурних центрів. Це дає змогу підвищити імідж країни на світовій арені та привабити додаткові інвестиції. Усім відомі такі курортно-фестивальні міста, як Сопот, Канн, Карлові Вари, Юрмала тощо. Трускавець має можливості стати не лише курортною столицею України, а й міжнародним культурним центром.

У цьому конкурсі відсутній вступний внесок для учасників. Не треба їм платити і за проживання-харчування під час його проведення. Усі витрати беруть на себе організатори на чолі з Азербайджанським культурним центром імені Мусліма Магомаєва та Трускавецькою міською радою.

Цього року ІІ конкурс «Пам’яті Мусліма Магомаєва» призначили на початок грудня. Коли вже було проведено велику роботу з його підготовки і до початку залишилося неповні три місяці, вибухнув скандал. На офі­ційному сайті Трускавецької міської ради з’явилася пе­тиція, у якій її автор, Андрій Пфайфер, вимагає скасувати бюджетне фінансуван­ня для проведення конкурсу «Пам’яті Мусліма Магомаєва». Пан Пфайфер наголошує, що торік на проведення свята пісні було використано з бюджету Трускавця понад 140 тисяч гривень, і цього року такий захід також планують провести за бюджетні кошти. Натомість автор петиції пропонує вшанувати творчість Василя Сліпака, львів’янина, всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув на Донбасі.

Аби петицію, подану паном Пфайфером, розглянула місцева влада, під нею повинні підписатися 100 жителів міста. Лише за добу вона зібрала 26 голосів. До кінця збору підписів залишилося 89 днів.

Я запитала Андрія Пфайфера, чи знає він, що конкурс пам’яті львів’янина Василя Сліпака торік проводили у Львові? Отримала таку відповідь: «Я у Львові майже не буваю, і мені цікаво, що відбувається в Трускавці за мої податки, то чого ви у мене про Львів питаєте?». Тоді я запропонувала пану Пфайферу організувати фестиваль пам’яті Василя Сліпа­ка у Трускавці паралельно з фестивалем пам’яті Мусліма Магомаєва, думаю, мерія підтримала би такий фестиваль. Але чоловік відповів: «Я пропоную організувати це відділу культури м. Трускавця, їм за це зарплату платять. Якщо я буду це організовувати, то за що їм тоді платити? Нам не обов’язково конкурс, хоча б якийсь захід із вшанування нашого героя».

Як на таку петицію реагують у міській раді, я поцікавилася у мера Трускавця Андрія Кульчинського.

– Ініціатива, яка відобразилася у формі петиції і збору підписів щодо скасування конкурсу, — не що інше, як меркантильний, політичний інтерес окремих осіб за принципом «чим гірше — тим краще», — вважає пан Кульчинський. — Міжнародний конкурс українських оперних співаків пам’яті Мусліма Магомаєва має відбутися з кількох причин. Насамперед, цим конкурсом підтримуємо нашу талановиту молодь, бо жодного подібного конкурсу в Україні не­має. Участь у цьому конкурсі й перемога дають можливість піднятися на ще одну сходин­ку у професійному рості. Чому конкурс Мусліма Магомаєва? Трускавець — бальнеологіч­ний курорт, куди запрошуємо якомога більше гостей, у тому числі з-за кордону. Одними з найчисленніших є гості з Азербайджану. Ми знаємо, що Магомаєв — відомий азербайджанський співак, похований у Баку. Таким чином намагаємося «вбити двох зайців», бо конкурс отримав підтримку у вищих ешелонах влади Азербайджану, його особисто підтримала перша леді цієї країни. Торік на конкурс приїжджав Посол Азербайджану в Україні, обіцяв і цього року приїхати. Для нас проведення конкурсу — серйозний інформаційний привід на всю дружню державу, яка позитивно ставиться до України. Загалом, конкурс пам’яті Мусліма Магомаєва — хороша промоційна основа для розвитку курорту в цілому. Значно ефективніше витратити певну суму на прийом учасників конкурсу, ніж у тому ж Азербайджані видати мільйони гривень на рекламу Трускавця.

Роз’яснення стосовно проведення конкурсу пам’яті оперного співака, львів’янина Василя Сліпака, внесла професор Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка, народна артистка України Людмила Божко.

– Конкурс пам’яті Василя Сліпака ще торік був організований Міністерством культури України і минулого року відбувся у Львівській національній філармонії. Не розумію ажіотажу довкола конкурсу пам’яті Мусліма Магомаєва, бо конкурс пам’яті Василя Сліпака вдруге відбудеться у грудні цього року у Львові. А ще у Львові оголошено конкурс імені Соломії Крушельницької, що має відбутися у листопаді цього року. Тобто видатних українців ми не забуваємо, тому не можу зрозуміти, для чого хтось поставив собі за мету зірвати конкурс у Трускавці.

Галина Ярема, Високий Замок

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