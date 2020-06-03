Гібридна війна триває

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Війна триває, і кожного дня нам про це нагадують тривожні вістки з військового та інформаційного фронтів протистояння.

Російська Федерація останнім часом переходить від прямого військового втручання в справи суверенних країн до застосування «непрямих заходів», таких як інформаційні та енергетичні війни, кібер-атаки, організація і провокування масових протестів місцевих жителів, а також використання іноземних політиків для лоббіювання інтересів, що спрямовані на досягнення політичних цілей Кремля.

Як відомо, російсько-українська війна почалася в лютому 2014 року, коли агресор захопив Кримський півострів який є частиною суверенної України. Тоді, «зелені чоловічки» – російські війська в формі без розпізнавальних знаків, і їхні найманці з числа місцевого населення оволодівши Кримом, інсценували фіктивні вибори, на яких кримський народ нібито вирішив увійти до складу Російської Федерації. Через кілька тижнів Росія офіційно анексувала Крим. А після чого розпочалися запеклі бої на Донбасі між російськими збройними силами – «зеленими чоловічками» і проросійськими сепаратистами з числа місцевих жителів з одного боку, та українськими військами з іншого.

Однак, агресія Російської Федерації проти України не припинялась ні на мить і триває досі. Не було жодного дня без військової провокації. Ворог регулярно обстрілює українські позиції з стрілецької зброй так і з важкої зброї, забороненого Мінськими угодами. Одним із проявів агресії Росії, можна навести нещодавню подію. Зокрема, 30 травня, на спостережному пункті «Берлога» поблизу залізничного моста на лінії розмежування з окупованим Кримом, український військовий був викрадений спецслужбами РФ. Наш захисник в цей час був на своєму пості, несучи чергування. Очевидно, противник буде оформляти нашого військовослужбовця як того, хто порушив кордон РФ. Та найближчим часом Росія використовувати його в своїй пропаганді, як було не раз. Хоча, багато хто із вітчизняних активістів та ЗМІ спекулює по вказаному факту, підливаючи масло в вогонь своїми дискредитаційними, без будь яких реальних підстав постами.

А починалося все, як здалося на перший погляд, з дрібниць – проросійської пропаганди, яка в кінцевому результаті призвела до військових дій на території нашої країни. Головною ідеєю пропаганди є так званий «Русскій мір», – російська зовнішньополітична стратегія, декларативною метою якої є «збирання земель»: об’єднання на основі загальних культурно-цивілізаційних цінностей Росії, України, Білорусі, а також ряду інших пострадянських країн в єдине геополітичне утворення. Масове «зомбування» ідеєю «русского міра» призвело до того, що жителі окупованих територій сприймають своїх співгромадян ворогами.

Зокрема, в наслідок кібернетичної та інформаційної війни, яку веде Росія проти України, жителі окупованої частини східної України та анексованого Росією українського Криму стали «повністю ізольованими від інформації, що надходить із зовнішнього світу», адже у них є доступ лише до російського радіо та телебачення. «Підтримання ізоляції є важливою частиною російської інформаційної війни, метою якої є контролювати думку громадськості та впливати на її рішення на користь Росії», мовиться у дослідженні.

Однак російська пропаганда ефективно діє і через багато інших інформаційних каналів, від традиційного телебачення до соціальних мереж та чатів, що дозволяє донести пропаганду до великої кількості людей. На відміну від ЗМІ, у соціальних мережах не витрачається час на перевірку правдивості інформації, через що дезінформація швидко поширюється в інтернеті. Тому дуже часто, в інформаційній стрічці соціальних мереж, ми спостерігаємо неправдиву інформацію, починаючи від закликів до участі в різного роду протестних акцій, та невдоволенням політичним керівництвом держави, завершуючи поширенням корона вірусної інфекції в Україні.

Слід визнати, що Україна, її державні органи влади, громадянське суспільcтво та ЗМІ не були готові до такої масованої військової та інформаційної агресії, що в експертному середовищі отримала назву «гібридна війна». Тому, беручи до уваги наш спільний плачевний досвід, звертаємось до наших співгромадян, не піддавайтесь на провокаційні пропагандистські вкидання з боку агресора, тверезо мисліть та не дайте себе обманути.

Петро Терлецький

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