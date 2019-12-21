Лірично-іронічні прогнози на 2020 рік – Рік Щура

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/Якщо щури побіжать з українського корабля, – мінятимуть кухаря, або капітана/

Соціально-політичний прогноз

Істина – дочка часу. Ілюзії і надії, як і ліки, мають термін придатності. Проте Рік Щура дає щедрі надії на врожай. Чому? Люди відкривають нові землі, а щури їх заселяють. Число щурів на планеті вдвічі перевершує кількість людей. Тіло щура, як це не дивно, дуже схоже на людське. Щури, як і люди, бачать сни. Капітан знає багато, але щури знають ще більше. Якщо вони біжать з корабля, – пора міняти кухаря, або капітана… Ті політики і боти, які волають, що «тікати треба з цієї країни, вона загинається», чимось нагадуватимуть щурів…

Капітальний прогноз

Як кажуть американці: без грошей не можна бути леді. Гроші роздягають одних жінок і одягають інших… Чарівність і талант, краса і наснага можуть стати “стартовим капіталом” в рік Щура. Головне багатство 2020 року – здоров’я. У Стародавньому Китаї наставляли: «Забудь свій вік. Не оцінюй себе по рокам. Лікуй себе фізичними вправами, словом, травою і масажем, теплом і холодом. Вдихай аромат дерев і трав. Їж рис, пий чай, м’ясо ховай в овочах. Стеж за теплом нирок і холодом голови. Більше смійся. Забудь про погане. Ти захищений, якщо м’який. Ти м’який тоді, коли спокійний. Ти спокійний тоді, коли здоровий. Люби людей. Тих, кого любити не виходить – не помічай».

Торгівельний прогноз

У крутих супермаркетах навіть щури будуть бігати з повними візками. До речі, щури мають почуття насичення. Вони ніколи не переїдають і не наїдаються про запас. Щури-торговці нагадують:

Вчіться, братці, торгувати й торгуватись –

В весняні роки і в засніжені часи…

Вчіться, братці, нахилятись й підніматись –

І посміхнеться доля вам в усій красі!

Сексуальний прогноз

Щури живуть сім’ями і мають своєрідне домоволодіння, радіус якого складає близько 150 метрів. Щури дуже плідні. Одна пара цих тварин за рік може привести на світ сотні собі подібних. За одну годину щур може злучитися з партнером 120 раз. Люди і кабани в сеансах любові значно відстають!

Інтернет-прогноз

Щури спілкуються з родичами за допомогою свисту в ультразвуковому діапазоні і можуть постійно змінювати звукову частоту, що дозволяє їм не привертати увагу хижаків. Кількість “щурячого свисту” в Інтернеті виросте на 20%. Особливо на чатах знайомств, на чатах знаменитих політиків, депутатів, журналістів, актрис і моделей …

Святковий прогноз

«Робота – найкращий спосіб насолоджуватися життям», – говорив філософ Кант. Прислів’я говорить: «Праця, праця і праця – ось три вічних скарби». Життя – це книга … У деяких жителів України і її світових околиць 2020 рік буде схожий на детектив, у когось – на роман, у обраних – схилиться до фантастики…

Свято потрібно завжди носити з собою! Щоб жити і радіти, треба всього дві речі: по-перше, жити, а по-друге, радіти.

Михайло Арошенко, поет-щурознавець, головний редактор журналу “Горілка +”, м. Дніпро, спеціально для «Трускавецького вісника»

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