Людмила Білошицька: «Ми постійно нагадуємо владі про необхідність підняти рівень захисту учасників дорожнього руху»

0 SHARES Share Tweet

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) працює на українському ринку автострахування вже понад чверть століття. З результатами його діяльності прямо чи опосередковано стикається кожен автовласник, адже право укладати договори автоцивілки (ОСЦПВ) мають лише ті страхові компанії, що входять до складу Бюро. На сьогодні їх налічується 48. Крім того, як об’єднання страховиків МТСБУ координує їхні зусилля щодо розвитку галузі і запровадження сервісів, які роблять життя учасників дорожнього руху безпечнішим та зручнішим. Проте далеко не всі водії знають, що є ціла низка випадків, коли в разі ДТП за виплатою треба звертатись не до страховика, а саме до МТСБУ.

Які функції покладаються на Моторне бюро і якими є особливості їх реалізації? Про це спілкуємося із заступником Генерального директора МТСБУ Людмилою Білошицькою.

– Серед українців досі живучими залишаються стереотипи, я б навіть сказала – міфи щодо автострахування,– розпочала розмову Людмила Білошицька. – Навіть до вимог закону щодо обов’язковості страхування відповідальності власника транспортного засобу дехто ставиться скептично, мовляв, це «папірець виключно, щоб показати поліції». Маю сказати, що це не папірець, а запорука, в першу чергу, власного спокою та відсутності фінансових проблем для автовласника.

Така ситуація склалась тому, що не всі власники автомобілів достатньо обізнані про те, як працює система страхового захисту постраждалих у ДТП, про свої права та обов’язки.

За останні роки рівень захисту постраждалих у ДТП, якість врегулювання страхових подій значно підвищились. Тож зараз автоцивілка є надійним засобом цивілізованого відшкодування негативних наслідків ДТП, а укладання договору – повагою до інших учасників дорожнього руху та гарантією відсутності проблем в разі, якщо ви самі станете винуватцем ДТП.

– Можете перерахувати, в яких саме випадках сплачувати компенсацію постраждалому в ДТП буде саме МТСБУ, а не страхова компанія?

– Всі такі ситуації чітко визначені в законі «Про ОСЦПВ», яким керуються у своїй роботі як страховики, так і МТСБУ.

Перша і найбільш поширена – коли винуватцем ДТП є водій, який проігнорував обов’язок укласти договір ОСЦПВ. Потерпілий (їм може бути і інший водій, і пасажири авто, і пішоходи або велосипедисти) повинен після оформлення ДТП поліцією звернутись за компенсацією до МТСБУ. За перше півріччя 2020 р. ми виплатили понад 68 млн. грн. за такими випадками, це більше 65% від загальної суми виплат, зроблених з гарантійних фондів Бюро.

Друга ситуація: винуватець ДТП належить до пільгової категорії громадян. Йдеться про інвалідів 1 групи та учасників бойових дій. Суми виплат за цією статтею постійно зростають, і це пояснюється тим, що збільшується кількість таких пільговиків. За торішніми даними Міністерства у справах ветеранів, в Україні лише кількість осіб, що мають статус учасників бойових дій, перевищила 370 тис. За перше півріччя нинішнього року ми сплатили за пільговиків понад 18 млн. грн. (18% від загальної суми).

Моторне бюро також компенсує постраждалим збитки, якщо винуватець втік з місця ДТП чи спричинив її на автомобілі, яким заволодів незаконно. Простіше кажучи, викрав його. На щастя, таких виплат небагато.

І останнє по черзі, але не за важливістю: МТСБУ виплачує за компанії, визнані банкрутами або ліквідовані в установленому законом порядку, і компанії, які припинили свою роботу, не виконавши всіх зобов’язань перед постраждалими, але ще не визнані банкрутами. За півроку ми виплатили за банкрутів майже 11 млн. грн. і 4 млн. грн. –за зобов’язаннями страховиків, що пішли з ринку.

– Чи не є несправедливим, що водій знехтував обов’язком укласти договір автоцивілки, і йому за це нічого не буде – постраждалому в разі ДТП відшкодує МТСБУ?

– Це помилкова думка, що можна порушувати закон і «нічого за це не буде». Ми робимо регламентну виплату з гарантійних фондів Бюро кожному потерпілому, а потім пред’являємо регресний позов до винуватця ДТП. Бюро стягує щорічно регресів на десятки мільйонів гривень. Винуватець ДТП, який не мав полісу, у підсумку буде змушений сплатити суму відшкодування плюс витрати на експертизу, супутні витрати тощо.

Ми не пред’являємо регресні позови лише до водіїв пільгових категорій, оскільки їхня пільга передбачена державою. Єдина умова: якщо винуватець ДТП є таким водієм, то він зобов’язаний підтвердити свій статус наданням копії документа, завіреного належним чином.

І не можу не нагадати про штраф за відсутність чинного полісу ОСЦПВ, якщо водія зупинили співробітники Національної поліції чи він потрапив в аварію.

– Звідки беруться кошти для здійснення компенсацій постраждалим, адже Бюро не укладає договори?

– Так, МТСБУ є неприбутковою організацією за Статутом. Його гарантійні фонди формують страхові компанії за рахунок щомісячних відрахувань, розмір яких залежить від обсягу отриманих ними страхових платежів з цього виду страхування. Тому треба розуміти, що гарантійна функція МТСБУ – це спільний вклад всіх страховиків ОСЦПВ у страховий захист постраждалих в ДТП. Ми працюємо для того, аби українські автовласники, укладаючи договір ОСЦПВ, розуміли, що вони захищені: у випадку ДТП вони отримають відшкодування у будь-якому разі – або від страховика, або від МТСБУ.

– Чи відрізняється процедура врегулювання страхової події та отримання компенсації МТСБУ від того, як це робить страхова компанія?

– Принципових відмінностей немає. Постраждалий повинен своєчасно подати заяву та пакет документів, що додаються до неї (їх перелік є на сайті МТСБУ). Є окремі вимоги до документів в разі, якщо відшкодування здійснюється за страховика-банкрута чи компанію, що пішла з ринку, не виконавши зобов’язань, але в кожному такому випадку ми докладно інформуємо про них.

– Чи може МТСБУ посприяти автовласникам у виборі страховика ОСЦПВ?

– Ми не маємо права когось із страховиків радити чи комусь сприяти, можемо лише надавати відкриту і зрозумілу інформацію про якість роботи кожної страхової компанії, що є членом Бюро. Висновки та вибір кожен автовласник має зробити сам.

МТСБУ проводить активну інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення та безпосередньо серед власників наземних транспортних засобів. Наприклад, ми регулярно розміщуємо на своєму сайті дані щодо діяльності всіх страховиків ОСЦПВ. Також щоквартально готуємо графічний інформер «світлофор» з оцінками якості їхньої роботи. Він включає три показники – індикатори загальної оцінки, якості врегулювання та рівня скарг. Якщо роботу страховика оцінюють позитивно – це зелений колір, якщо компанія отримує середні оцінки – жовтий, а негативні – червоний. Звідси й походить назва цієї системи.

Такий підхід стимулює страхові компанії працювати ефективніше. Вони самі не зацікавлені отримувати «червоні» та «жовті» картки, бо конкуренція на ринку автоцивілки досить жорстка.

За 2 квартал цього року, незважаючи на складні умови пандемії, наш страховий світлофор покращився, там стало більше «зелених» оцінок і зменшилось «жовтих» та «червоних».

– Україна вже понад півроку перебуває в стані карантину через пандемію COVID-19. Чи позначився він на термінах здійснення виплат потерпілим?

– Згідно з даними Нацполіції, за 8 місяців 2020 р. сталося 102 тис. ДТП, ще понад 30 тис. ДТП оформлялися за допомогою європротоколу без участі правоохоронців. 20,4 тис. осіб були травмовані в результаті аварій, 2,1 тис. – загинули. Карантин чи не карантин – люди їздять автівками, потрапляють в ДТП та потребують страхового захисту.

Попри карантинні заходи страховики ОСЦПВ в Україні продовжують працювати стабільно. За 8 місяців поточного року вони здійснили 91,6 тис. страхових виплат. При цьому сплатили потерпілим у ДТП понад 1,75 млрд. грн. Це навіть на 8% перевищує відповідний показник минулого року.

Ми бачимо, що страховики продовжують сумлінно виконувати свої зобов’язанням перед постраждалими: середній термін врегулювання скоротився до 77 днів (у 2 кварталі минулого року він складав 79 днів). Також у 2 кварталі поточного року до МТСБУ надійшло всього 376 скарг на страхові компанії ОСЦПВ, це менше, ніж за відповідний період минулого року, і менше, ніж у 1 кварталі 2020 р.

Моторне бюро весь цей час веде прийом документів та врегулювання у віддаленому режимі. На якості взаємодії з отримувачами регламентних виплат це жодним чином не позначається. Як і раніше, ми прагнемо надати максимально якісний сервіс та відповісти на всі запитання, які виникають. Документи на отримання регламентної виплати можна надіслати звичайною поштою чи завезти в Бюро – для цього на вході є спеціальна скринька, поруч встановлений телефон, за яким можна у разі необхідності поспілкуватись із співробітником Бюро.

Документи можна також подавати і в електронному вигляді, але тоді–з електронним підписом.

Для нас дистанційний формат роботи не був надтонесподіваним чи складним, оскільки всі процеси врегулювання в МТСБУ автоматизовані.

Тим більше, що для постраждалих, які звертаються за регламентними виплатами, ми реєструємо віртуальний особистий кабінет, де вони можуть відслідковувати процес проходження виплатної справи, додавати за потреби документи, ставити питання тощо. В майбутньому ми плануємо розширити функції сервісу і надати змогу кожному страхувальнику самому створити такий кабінет і за його допомогою переглянути свою історію страхування ОСЦПВ, отримати довідку про безаварійну їзду чи подати скаргу на страховика.

– Які ще важливі завдання стоять перед МТСБУ?

– Все, що стосується підвищення рівня страхового захисту постраждалих у ДТП, для нас є пріоритетним. Дуже важливим, соціально значущим є вирішення проблеми прискорення виплат за страховиків-банкрутів. Зараз це можливо тільки після завершення процедури банкрутства або ліквідації компанії, а необхідно – відразу після відкликання в неї ліцензії або виключення з членів Бюро.

Єдиний шлях вирішення проблеми – внести зміни до чинного закону «Про ОСЦПВ» чи прийняти новий. Лише в такому разі постраждалі більше не будуть змушені чекати виплат роками.

Мій обережний прогноз, що до наступного літа новий закон може бути прийнятий. Ми, страховики і Бюро, підготували свої напрацювання за новими нормами закону, постійно нагадуємо владі про необхідність підняти рівень захисту учасників дорожнього руху.

Також в наших планах створити при МТСБУ «омбудсмена з ОСЦПВ» – спеціальний орган, що займатиметься досудовим врегулюванням конфліктних ситуацій між страховими компаніями та постраждалими. Ці послуги надаватимуться на безкоштовній основі і ними зможе скористатися будь-який громадянин, що потребує захисту його прав у сфері ОСЦПВ.

Михайло Вернигора, Національний прес-клуб «Українська перспектива»

(Переглядів 1 , 11 переглядів сьогодні)