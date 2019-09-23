Люди поважного віку – люди активні

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У Трускавці триває підготовка до Дня людей поважного віку, котрий відзначається 1 жовтня. Про це 23 вересня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді поінформувала очільниця Трускавецького міського територіального центру обслуговування одиноких та непрацездатних громадян Олена Пилат. Окрім ряду заходів, на яких пенсіонери зможуть відпочити, люди поважного віку отримають допомогу речами чи фінансами.

Також Олена Леонідівна поінформувала, що її підопічні взяли участь у Форумі видавців (тепер Book-Forum) у Львові. Автобус до Львова організувала секретар ТМР Наталія Пономаренко.

У найближчих планах терцентру – поїхати на фестиваль «Золоті роки-2019», який розпочнеться завтра, 24 вересня.

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