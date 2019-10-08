Старійшини Трускавця вчитимуться в університеті

08.10.2019 | Filed under: Новини

Як повідомила вчора, 7 жовтня, на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді директорка Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олена Пилат, цього місяця в нашому місті-курорті відкриється Університет третього віку, в якому навчатимуться підопічні терцентру. Старші люди Трускавця матимуть можливість задовільнити свої психологічні, соціальні та інтелектуальні потреби на заняттях, які проходитимуть до кінця грудня ц.р. Університет третього віку Трускавця співпрацюватиме з аналогічним закладом з польського міста-побратима Дзялдово.

Також Олена Пилат повідомила про заходи, які пройшли в терцентрі минулого тижня, зокрема про відзначення Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня) за участі влади міста та самодіяльних колективів. Зараз в рамках акції допомоги одиноким пенсіонерам працівники терцентру роздають продуктові набори та одяг. А для організації дозвілля самотніх людей їм пропонуються екскурсії. Зокрема цього тижня їх поведуть у дельфінарій та музей Біласа.

(Переглядів 1 , 11 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Актуальні афіші
    03.10.2019 | 16:52

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Доґ-Фест у Трускавці (афіша) (0)У Трускавці покажуть балет “Собор Паризької Богоматері” (0)Для любителів риболовлі (0)

  • День туризму у Трускавці (афіша)
    23.09.2019 | 17:11

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Доґ-Фест у Трускавці (афіша) (0)У Трускавці покажуть балет “Собор Паризької Богоматері” (0)Для любителів риболовлі (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви