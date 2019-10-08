Старійшини Трускавця вчитимуться в університеті

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Як повідомила вчора, 7 жовтня, на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді директорка Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олена Пилат, цього місяця в нашому місті-курорті відкриється Університет третього віку, в якому навчатимуться підопічні терцентру. Старші люди Трускавця матимуть можливість задовільнити свої психологічні, соціальні та інтелектуальні потреби на заняттях, які проходитимуть до кінця грудня ц.р. Університет третього віку Трускавця співпрацюватиме з аналогічним закладом з польського міста-побратима Дзялдово.

Також Олена Пилат повідомила про заходи, які пройшли в терцентрі минулого тижня, зокрема про відзначення Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня) за участі влади міста та самодіяльних колективів. Зараз в рамках акції допомоги одиноким пенсіонерам працівники терцентру роздають продуктові набори та одяг. А для організації дозвілля самотніх людей їм пропонуються екскурсії. Зокрема цього тижня їх поведуть у дельфінарій та музей Біласа.

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