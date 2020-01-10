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У Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в дні Різдвяних свят було запрошено пенсіонерів, мешканців міста Трускавця на тематичну програму «Йдем від хати до хати з Різдвом Христовим вітати».

Фахівці соціальної роботи терцентру розповіли про традиції святкування Різдва в різних куточках України. Пастор християнської церкви «Добра Новина» Володимир Кузьмич, диякон цієї церкви, депутат Трускавецької міської ради Руслан Цехмейстер та директорка терцентру Олена Пилат привітали присутніх з Новим роком та Різдвом Христовим і запросили до спільної молитви за Україну. Колядками та щедрівками привітали гостей представники християнської церкви м. Трускавець «Добра Новина». Завершилося свято величним «Многая літа».

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