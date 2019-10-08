Записуйтесь на безкоштовний Університет Третього Віку у Трускавці!

08.10.2019 | Filed under: Новини

З 10  жовтня стартує І семестр  навчального року  «Університету Третього Віку» при Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

«Університет третього віку» як соціально-педагогічна послуга має на меті впровадження та практичну реалізацію принципу навчання впродовж всього життя, що допомагає пережити людям, які вийшли на пенсію, перехід від одного способу життя до іншого.

В “Університеті Третього Віку” відкрито 4 факультети: 1) правознавство, 2) новітні інформаційні технології, 3) здоровий спосіб життя, 4) українознавство та мистецтвознавство.

Навчання  безкоштовне. Основна вимога до майбутніх студентів – вік 55+. Для вступу необхідно подати такі документи: заяву, копію пенсійного посвідчення. Після закінчення навчального циклу всі студенти отримають відповідні сертифікати.

Чекаємо на Вас у Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування   (надання соціальних послуг) на вул. Стебницькій, 66. Тел. 6-92-15.

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Актуальні афіші
    03.10.2019 | 16:52

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Доґ-Фест у Трускавці (афіша) (0)У Трускавці покажуть балет “Собор Паризької Богоматері” (0)Для любителів риболовлі (0)

  • День туризму у Трускавці (афіша)
    23.09.2019 | 17:11

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Доґ-Фест у Трускавці (афіша) (0)У Трускавці покажуть балет “Собор Паризької Богоматері” (0)Для любителів риболовлі (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви