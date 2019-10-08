Записуйтесь на безкоштовний Університет Третього Віку у Трускавці!

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З 10 жовтня стартує І семестр навчального року «Університету Третього Віку» при Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

«Університет третього віку» як соціально-педагогічна послуга має на меті впровадження та практичну реалізацію принципу навчання впродовж всього життя, що допомагає пережити людям, які вийшли на пенсію, перехід від одного способу життя до іншого.

В “Університеті Третього Віку” відкрито 4 факультети: 1) правознавство, 2) новітні інформаційні технології, 3) здоровий спосіб життя, 4) українознавство та мистецтвознавство.

Навчання безкоштовне. Основна вимога до майбутніх студентів – вік 55+. Для вступу необхідно подати такі документи: заяву, копію пенсійного посвідчення. Після закінчення навчального циклу всі студенти отримають відповідні сертифікати.

Чекаємо на Вас у Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на вул. Стебницькій, 66. Тел. 6-92-15.

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