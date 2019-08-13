На Львівщині контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб

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На Львівщині контррозвідники Служби безпеки України викрили місцевого мешканця, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації.

Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави.

Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який “працював” під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.

За діяльність несумісну зі статусом консульської посадової особи МЗС України оголосила дипломата-шпигуна “persona non grata”. Він уже залишив територію України.

Пресцентр СБУ

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