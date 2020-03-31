На Львівщині одужала перша пацієнтка, у якої виявили коронавірус

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У Львівській області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА. У 50-річної жінки діагностували COVID-19 після того, я вона повернулась із Німеччини.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрія Васька, перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні.

«Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині», – додає Андрій Васько.

Пацієнтка – мешканка Львова, перебувала на амбулаторному лікуванні.

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