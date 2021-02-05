Наші духовні джерела

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«Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог». Ця перша фраза з Євангелії від святого Івана ставить крапку в дискусії про те, що первинне: дух чи матерія. Духовне – основа основ. Все інше – суєта суєт. І мітинги, і випускання пару, і дискусії, і гучномовці, і кар`єра, і людська слава. Бо все минає, все – гонитва за вітром, як написано у Книзі Екклезіаста.

Повернутися до духовних витоків, духовних джерел, показати людям красу, дати їм душевний спокій, зупинитися на мить, щоб порефлексувати над власним життям, змінитися на краще та навернутися до Господа – цілей в Трускавецького іконописного пленеру «Джерела» багато. І якщо здійснюється хоча б одна з них, то це вже велике благо, і можна буде сказати, що пленер іконописців виконав свою місію.

Трускавець іконописці відвідують вже вп`яте. Чотири роки поспіль місцем дислокації пленеру був готельно-курортний комплекс «Карпати», а цьогоріч – готель «Трускавець 365». І це прекрасно, що пленер розширює географію, що добрий почин «Карпат» та головного організатора пленеру – отця Володимира Бондарчука з церкви Покрови Пресвятої Богородиці – підхоплюють та підтримують інші санаторно-курортні заклади та, звісно ж, влада, котра завжди вітає подібні ініціативи. Адже пленер іконописців – це одна з тих позитивних ініціатив, котра не роз`єднує, а об’єднує, котра робить промоцію та дарує Божу благодать.

Цьогорічними учасниками пленеру є львівські митці Андрій та Оксана Виннички (організатори), Остап Лозинський, Роман Зілінко, Данило і Ярина Мовчани, Уляна Томкевич, Наталя Русецька, Уляна Нищук, Оля Кравченко, Катерина Кузів, Орест Рабик та Ярослав Баландюх. Пленер триватиме до свята Трьох Святителів (12 лютого), завершившись благодійним аукціоном на потреби наших захисників. А до цього часу впродовж тижня митці малюватимуть небесних покровителів, надихатимуться зразками давньої української ікони, новітніми мистецькими пошуками ХХ-ХХІ століть та особистим духовним і творчим досвідом.

Урочисте відкриття пленеру відбулося вчора, 4 лютого, в одному з холів готелю «Трускавець 365», за модерації Івана Цегенька, голови правління Міжнародного центру «Європейська інтеграція України», котрий є одним зі співорганізаторів події. Перед присутніми виступили єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Григорій Комар, о. Володимир Бондарчук, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, директорка художнього музею Михайла Біласа Олена Білас-Березова, волонтер №1 в м. Трускавці Тарас Лужецький, а художник Андрій Винничок представив митців, котрі беруть участь в «Джерелах-2021».

На правах господаря привітав учасників пленеру директор готелю «Трускавець 365», депутат Трускавецької міської ради Сергій Чурбанов. Окрім нього в церемонії урочистого відкриття V Трускавецького іконописного пленеру «Джерела» участь взяли депутати Трускавецької міської ради Галина Клепач, Марія Настьошин, Зоряна Домбровська, Богдан Габшій, Андрій Гнідан, Анатолій Стародуб та Михайло Галик. Участь в такій духовній події представників 6 з 8 депутатських фракцій є свідченням надії на розквіт Трускавця. Адже коли духовне ставиться за основу, тоді все буде добре. Бо коли Бог на першому місці, тоді все буде на своєму властивому місці.

Переглянути пряму відеотрансляцію урочистої церемонії відкриття пленеру можна тут.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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