Наталія Пономаренко: «Ми живемо в найгарнішому місті України з найкращими людьми»

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Незважаючи на те, що серед депутатів Трускавецької міської ради більшість чоловіків, можна з впевненістю сказати, що жіночим обличчям міської ради є секретар ради Наталія Пономаренко. Саме іі трускавчани бачать на різноманітних заходах, урочистостях та зібраннях, сесійних засіданнях. Публічність ій личить, бо завжди тримається впевнено, привітно, з усмішкою на обличчі.

«Наталя Пономаренко – людина слова і діла, компетентна, людяна, справедлива, яка завжди допомагала в наших творчих і соціальних проектах». Так про Наталію Анатоліївну відгукнулася відома співачка, організаторка Міжнародного фестивалю «Імперія мистецтв» Борислава Білоцерківська.

Які саме проєкти було підтримано, чи важко працювати в органах місцевого самоврядування і які плани на майбутнє в раді Трускавецької ОТГ – про це та інше спілкуємося з секретарем Трускавецької міської ради, кандидатом в депутати Трускавецької міської ради від ПП «Європейська Солідарність» Наталією Пономаренко.

– Наталіє Анатоліївно, Ви – трускавчанка з діда-прадіда. Розкажіть трохи про свій життєвий шлях.

– Я народилася 29 квітня 1975 року, походжу з родини Павлічко, з бабці-прабабці точніше. Тут живуть мої бабця і мама.

В 1992 році закінчила з відзнакою Трускавецьку середню школу № 2. В 1998 році закінчила Львівський державний університет імені І.Франка за спеціальністю – біохімік, викладач. У 2019 році – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «публічне управління та адміністрування».

Свою трудову діяльність розпочала в 1998 році завідувачем лабораторії хімводоочистки в комунальному підприємстві “Тепловик”. З 2002 року по 12 травня 2006 року працювала на тій же посаді в КП “Наше місто”. З травня 2006 по грудень 2010 – секретар Трускавецької міської ради. В 2011-2015 рр. – заступник директора комунального підприємства «Трускавецьтепло». З 19 листопада 2015 по даний час – секретар Трускавецької міської ради.

Одружена. Чоловік – Пономаренко Руслан Борисович, лікар, дочка – Пономаренко Світлана 2000 р.н., студентка, син – Пономаренко Анатолій, 2011 р.н., учень.

– Чи думали Ви колись, що все життя присвятите службі державі, місту, іншим людям?

– Мабуть, така дорога мені була спланована Богом. Навчаючись в університеті мріяла працювати науковцем в області біохімії. Але зустріла своє кохання, народила першого синочка і повернулася до рідного міста. Тут живе моя мама, тут живуть мої діти. І зразу ж включилася в громадську роботу (була головою профгрупи підприємства). Прекрасно розуміла, що це справа – нелегка, відповідальна. Але ніколи й не розраховую, що буде легко. Адже працювати і розвивати громаду разом з людьми – це дуже відповідально. Але це і можливість впливати на процеси, які відбуваються в місті, спрямовувати ці процеси в правильне русло, допомагати людям.

Звичайно, службовець повинен постійно над собою працювати, вдосконалюватися. Працюю з депутатським корпусом – різні люди, різні погляди. Але ми завжди старалися працювати конструктивно. Ініціативи були спрямовані на захист інтересів мешканців міста, посилення соціального захисту вразливих верств населення, поліпшення медичних та освітніх установ, розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, створення в місті безпечних та комфортних умов проживання. Приділяли значну увагу освітянській галузі.

В цілому ж я задоволена тим, як попрацювала ця каденція – конструктивно, результативно, злагоджено. Вірю, що і в наступній ми зможемо так само об`єднатися задля захисту інтересів громади, її мешканців, всієї Трускавецької ОТГ.

– Важливою ланкою Вашої діяльності є робота з соціально незахищеними верствами, малозабезпеченими, з багатодітними сім`ями та особами поважного віку. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше.

– Можна говорити про це дуже багато. Дуже хочу, щоб Україна була країною з сильною соціальною політикою. Але, на жаль, на сьогоднішній день це не так. Трускавець є соціальним містом. Тому депутатським корпусом міської ради неодноразово приймалися рішення про різноманітні заходи з реалізації Програм, які фінансуються за кошти міського бюджету. Це Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців міста Трускавця та Програма правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м,Трускавця. Але вони не могли б бути зреалізовані без коштів – податків кожного, хто працює в місті. Тому ці Програми реалізовуємо разом, як і будь-що в нашому місті.

Окремо хочу сказати про людей, які працюють в соціальній сфері Трускавця. Це люди з великим серцем. У непростих життєвих ситуаціях стають опорою та надають підтримку всім потребуючим, дають людям надію на краще, вчасно подаючи руку допомоги тим, хто цього потребує. Адже не завжди можна зробити так, як би хотілося. Стараємося працювати по кожному окремому випадку, надати допомогу, підтримати морально, матеріально, щоб люди відчули, що вони не наодинці зі своїми проблемами.

– Ви ініціювали та підтримали багато важливих культурних та благодійних проектів: «Трускавецький фіґляр», «Мамина весна», «Яскрава країна у Трускавці» та багато інших. Як Вам вдається все робити, всюди встигати?

– Коли любиш свою роботу і поряд з тобою твоя сім`я і однодумці – тоді все встигаєш.

Пізнай Трускавець через фестивальний рух – одне з моїх пріоритетних громадських напрямків, Завжди радію, що можу долучитися з однодумцями до реалізації гарних соціально необхідних проектів. Ми ж можемо тим самим об`єднувати Україну саме в Трускавці, а у нас для цього є все необхідне, і тим самим популяризувати місто-курорт. В той же час наші діти можуть себе проявити, показати свої таланти.

У Трускавці надзвичайно багато креативних талановитих педагогів, які випускають у світ таланти, і ми повинні гордитися цим.

Багато ідей реалізовано за допомогою волонтерів. Адже найбільший потенціал міста – це люди, які відіграють ключову роль у всьому. Ніколи не перестану говорити, що ми живемо в найгарнішому місті України з найкращими мешканцями. І повинні любити його своєю наполегливою працею.

Але поряд ходить і біда. У Трускавці неймовірно чуйні люди – як тільки в когось станеться лихо, захворіє дитина – все місто поспішає на допомогу: збір коштів на різних майданчиках, організація благодійних концертів, кожен допомагає чим може.

– І наостанок про плани на майбутнє. Трускавецька об’єднана громада – це велика громада, яка включатиме одне місто та сім сіл. Яким бачите розвиток ОТГ? Що потрібно буде зробити в першу чергу, щоб інтеграція пройшла успішно та результативно і була взаємовигідною?

– Погодьтеся, що розвиток нашої громади залежить не лише від роботи влади, а й від активності громади. Села, які поряд з Трускавцем, уже природньо з містом (діти ходять в садочок, навчаються в школах, багато громадян працюють в Трускавці). Ми взаємоінтегровані.

Окрім історичної спадщини та культурного розвитку, громада має великий соціально-економічний потенціал.. Хочу, щоб в майбутньому забезпечення доступу громадян до об’єктивної інформації, забезпечення ефективності діяльності комунальних підприємств, прозоре формування бюджету громади, розвиток транспортного сполучення, розвиток інфраструктури населених пунктів, забезпечення надання медичної допомоги, забезпечення надання освітніх послуг, забезпечення дозвілля (культурні, спортивні заходи), рівень соціального забезпечення, піклування були на одному належному рівні у всіх населених пунктах громади.

А для цього потрібно чути один одного, прислухатися і працювати. Працювати на благо всієї громади, кожного її мешканця, щоб кожна людина відчула, що вона важлива, потрібна і є частинкою спільноти.

Я завжди говорю, що ми живемо в найгарнішому місті України з найкращими людьми. І кожен з нас має вкладати свою лепту в те, щоб так було і надалі.

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

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