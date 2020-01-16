Один закривав, другий відновлює

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Страшні для Трускавця часи – 2010-2015 роки. Терор. Розруха. Хамство. Хам-президент, а мер не набагато кращий. Робота на чверть ставки. Пусткою світять санаторії. Темні вікна готелів. Здається, нема просвітку. І початок затяжної війни на сході України.

Війна триває. Але порівняно з цими роками сильно змінилася Україна і до невпізнання змінився Трускавець. Всюди чисто, доглянуто, йде будівництво, новенька бруківка, відремонтовані ліфти, дахи, утеплені будинки.

Але не лише зовнішньо змінився Трускавець. В першу чергу відбулися ментальні зміни. І приклад культури, а саме бібліотек – один з показових.

В 2013-2015 роках відбувався тиск щодо закриття бібліотек. На жаль, не вдалося відстояти бібліотеку-філію №2 у приміщенні на Стебницькій, 76. Не вдалося тоді й розпочати проєкт з реконструкції бібліотеки-філії №1 – вже нова влада дала зелене світло цій благородній ідеї, котру втілила в життя керівниця цієї бібліотеки Віра Савка. Не вдалося тоді відстояти книжковий магазин – комунальне підприємство «Книги» жорстоко силоміць виселили з привабливого приміщення в самісінькому центрі міста, перевівши його на Стебницьку, 70. Скоротилися площі дитячої бібліотеки. Бо при владі у Трускавці тоді були люди, тісно пов’язані з агресором, тобто Московією.

І ось осінь 2015. Попри скажений супротив, попри шалену та брудну агітацію громада не дала себе обдурити. Міським головою було обрано іншу людину – не ту, яку хотіла Москва та її посіпаки в Україні. Замість хама став інтелігент, замість терору наступили мир та благодать. А ще – успіх, процвітання, розбудова, розвиток, прогрес. Трускавець перетворився на курортну столицю України і осередок інституційної спроможності та сталого розвитку регіону.

За якихось чотири роки три бібліотеки міста були не просто відремонтовані, а кардинально оновлені. Хто був у дитячій бібліотеці, бібліотеці-філії №1 чи бібліотеці СШ №1 кілька років тому – вже їх не впізнає. Просторі зали, нові меблі, яскраві кольори. Але не всім подобаються яскраві кольори, бо в декого совок та сірість настільки в`їлися в нутро, що їх навіть могила не виправить. І їм сонце та яскравий колір – як сонячне світло для крота чи свячена вода для нечистої сили.

19 січня 2017 року у Трускавці відкривали перший з цих об’єктів – УРБАН-бібліотеку. Рівно через три роки, 15 січня 2020 відкрито оновлену дитячу бібліотеку. Оновлені фасад, системи опалення, електропостачання та інші мережі, закуплені жалюзі, нові меблі та книги. Чистенькі світлі просторі та красиві приміщення дитячої бібліотеки гостинно відкрили двері для юних читачів.

Як повідомляють в міській раді, з вітальними промовами виступили міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, депутат Львівської обласної ради Олександр Чебаненко, начальниця відділу культури ТМР Тетяна Татомир, завідувачка централізованої бібліотечної системи міста Наталія Марковецька, директорка дитячої бібліотеки Зіновія Мазур. Розвиваючо-мотиваційну гру «Зрозумій мене» для читачів дитячої бібліотеки подарувала директорка УРБАН-бібліотеки Віра Савка. А ансамбль сопілкарів «Дударик», який діє при дитячій бібліотеці під орудою п. Лесі Цісінської, виконав ряд колядок, закликаючи до спільного колядування всіх присутніх.

– Наше приміщення давно потребувало ремонту, тут була сирість, на стінах був грибок. Ми довго мріяли про те, що колись наша бібліотека стане сучасною, гарною і зараз, в ХХІ столітті, вона буде такою, якою має бути бібліотека європейської країни. Ми дуже вдячні міському голові, депутатам, всім, хто долучився до того, щоб зробити нашу бібліотеку такою гарною та сучасною, розповіла директорка дитячої бібліотеки Зіновія Мазур.

– Це вже третя бібліотека у Трускавці за час нашої каденції, яку кардинально оновлено. Після УРБАН-бібліотеки та бібліотеки СЗШ №1 ми відкриваємо дитячу бібліотеку. А ще не так давно, в 2014-15 роках взагалі не стояло питання розвитку – бібліотеки хотіли закривати, а працівників скорочувати. На це були і об’єктивні, і суб’єктивні причини, швидше суб’єктивні. Коли ж ми почали нашу співпрацю з бібліотеками, то вирішили, що потрібно інвестувати в майбутнє, адже книга, слово – це те, що сприяє формуванню нації. І ми не помилилися. Бібліотеки ожили, стали центрами, осередками громадсько-суспільного життя, до них почали приходити люди не тільки щоб прочитати книгу, але й щоб отримати інші послуги. На черзі – проєкт «Бібліомісто», який плануємо втілити в життя на базі центральної бібліотеки, в якій, до речі, теж виконано багато робіт. Але цей проєкт доволі вартісний, бо включає в себе не лише ремонт приміщень бібліотеки, але і благоустрій прилеглої території, тож все одночасно зробити не вдається. Проте ми наполегливо, крок за кроком, йдемо до нашої мети – комфортного безпечного красивого міста, яке є зразком для наслідування та локомотивом розвитку регіону. І сьогоднішня подія, коли відкриваємо одну з кращих дитячих бібліотек на Львівщині, є черговим доказом цього, – зазначив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Але влада міста занадто скромна – замало уваги приділила цій події. Якщо б подія такого рівня відбувалася в одному з сусідніх міст, то про це б трубіли тиждень до і два місяці опісля відкриття. А тут лише – невеличка півгодинна програма відкриття. Без помпезності, без піару, без вихвалянь. Просто робиться робота, часто непомітно для інших, особливо тих, які в бібліотеці в житті не були.

Український пророк Тарас Шевченко писав: «Той будує, той руйнує». Отак і в Трускавці, тільки спочатку один хотів руйнувати нашу культуру, щоб вбити націю, а другий докладає зусиль, щоб місто та націю зміцнити, докладаючи якомога більше сил для розвитку нашої культури.

Чи оцінять це виборці? Якщо гідні та достойні, то так. В будь-якому випадку історія та народ у своїй пам`яті такі речі залишає…

Володимир Добрий, фото пресслужби Трускавецької міської ради

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