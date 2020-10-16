Оксана Фендак: «В єдності наша сила!»

0 SHARES Share Tweet

Оксана Федорівна Фендак народилася і живе в Доброгостові. Надзвичайно творча жінка та справжній патріот свого рідного села. Багато років вчителює у місцевій школі ім. І. Боберського. Своїх учнів вчить любити Доброгостів, вболівати за його розвиток і добробут. У рідному селі її знають як людину з активною громадянською позицією, як наставника та порадника.

Про майбутнє Доброгостова говорить з надією, так само як і про об’єднання громад. Про розвиток села та роль у цьому майбутнього очільника ОТГ говоримо з Оксаною Фендак.

– Новина про Трускавецьку об’єднану територіальну громаду й те, що туди увійде Доброгостів, викликала двояке відчуття. З однієї сторони була настороженість, а з другої – надія. Звісно, якщо ми об’єднаємось, і нас не залишать на самоті зі своїми проблемами, то я думаю, що в єдності наша сила. В об’єднанні з новими очільниками, які будуть дослухатись до людей, до їхніх побажань, все у нас буде чудово і ОТГ буде процвітати. Є надія, що ситуація в селі покращиться.

Шлях Андрія Кульчинського для мене є зрозумілим і я його підтримую. З Андрієм Кульчинським я знайома давно, я знала його як лікаря, чуйну, добросовісну, інтелігентну людину. Він завжди відгукується, коли потрібна допомога – ніколи не відмовить. Завжди дослухається до людської думки, адекватно реагує на критику, у будь-якому випадку поступить по-людяному. Це говорить про те, що він людина великої душі. Я не просто його хвалю, багато людей мої слова підтвердять. Коли до нього звертаються жителі він реагує і допомагає. Як на мене, таку людину потрібно підтримати.

Ми говорили з Андрієм Богдановичем про його бачення розвитку села у ОТГ. Він навіть разом з нашим сільським головою Любомиром Пасемком і уличнянським сільським головою Святославом Стефанківим їздили в Німеччину для переймання досвіду щодо розвитку сіл. Його позиція про розвиток Трускавця і сіл як європейських самоврядних одиниць надзвичайно важлива, особливо для молоді, яка хоче жити тут. Майбутнє за нашими дітьми, тут є потенціал, є в що і в кого вкладати.

Доброгостів дуже хороше село, де є можливості і перспективи. Але, як і в кожного села, маємо свої больові точки. Найперша проблема, не лише нашого села, а й сусідніх – це дорога. Дорога – це обличчя села, а коли діти йдуть до школи, то не лише для комфорту, а найперше для безпеки повинні бути тротуари. Потрібна допомога з оновлення будинку культури, щоб молодь розвивалась у правильному руслі.

Важливо, щоб вибори в Україні і в нашому регіоні проходили достойно. Не потрібно лити бруд. З цим зі мною одностайні односельчани, знайомі, друзі, всі втомились від цього. Думаю, що люди самі розберуться, бо мають своє бачення. Я бажаю усім достойно пройти цей виборчий марафон, щоб країна далі розвивалась. Нам також важливо, щоб нарешті настав мир, щоб повернулись наші рідні зі Сходу додому, ми їх тут дуже чекаємо, тоді все у нас буде добре. При виборі усі ми маємо звернути увагу на людяність і толерантність, чи має той кандидат бачення ситуації та ідеї вирішення тих чи інших проблем.

Можу сказати, що саме шлях Андрія Богдановича Кульчинського – це і мій шлях також.

Газета «Трускавецький вісник»

(Переглядів 1 , 125 переглядів сьогодні)