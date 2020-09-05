Олександр Чебаненко – людина слова

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Менше слів – більше діла. Сказав – зробив. Ці фрази ідеально пасують Олександрові Чебаненкові, депутатові Львівської обласної ради від Трускавця, Заслуженому лікареві України, голові СГК «Дніпро-Бескид». Все своє життя він керується цими принципами, більше робить, ніж говорить, а коли дає слово, то обов’язково його дотримується.

На XXVII позачерговій сесії Львівської обласної ради 2 червня Олександр Чебаненко виступив з питанням необхідності будівництва нової дороги до Трускавця. Його позиція здивувала багатьох, адже депутат не просив відкривати стару дорогу до курорту попри небезпечні карстові провалля, а навіть виключив таку можливість. Він чітко висловився за будівництво нової дороги.

«Нас (Трускавець) в першу чергу цікавить об`їзна дорога. Щоб ми всі розуміли, так на цій старій дорозі Дрогобич-Трускавець нагорі від виїзду з міста щороку досипали асфальт. Бо дорога просідає. Коли ж постало питання відкрити цю дорогу для легкового транспорту і поставити там обмежувальну рампу (по висоті), то відразу скажу свою позицію – це не вихід з положення. Не дай Бог воно провалиться, і то на всі 200 метрів в глибину. А якщо в цей момент там буде їхати машина чи автобус? Це б був розголос на весь світ! Хто може сказати що там робиться під землею, на глибині 200 метрів? Відомо, що там йде підземна річка, і все розмивається. І в яку сторону піде – ніхто не знає. Швидше за все йде в нашу сторону, якщо дивитися де виникали перші провалля і де появилося останнє. Можна припустити, що наступне провалля (якщо відбудеться черговий обвал) може повністю обвалити стару дорогу на Трускавець. Мусується думка, що треба відкрити стару дорогу. Я кажу – нема питань. Але візьміть, будь ласка, хтось на себе відповідальність! Ніхто не захотів і ніхто не візьме на себе відповідальність, що відкривши дорогу все буде в порядку. Тому об`їзну дорогу треба робити обов’язково. Проєкт є, оголошено тендер. Звичайно, потрібні великі гроші. Два мости там треба робити обов’язково. Проєкт пройшов державну експертизу, так що ті закиди, що будувати нову дорогу небезпечно, є безпідставними. Це надзвичайне лихо, якому треба приділити державну увагу! І нову дорогу треба робити!» – так емоційно на сесії 2 червня виступав Олександр Чебаненко.

Тоді мало хто вірив, що цю ідею вдасться реалізувати, та ще й так швидко. Але маємо результат – буквально кілька днів тому стартували роботи з будівництва нової дороги на Трускавець. За цією перемогою стоїть копітка робота багатьох людей, і Олександр Чебаненко – перший з них. Бо до вирішення цього надважливого для курорту Трускавець були підключені голова Львівської ОДА Максим Козицький, голова Львівської облради Олександр Ганущин, а навіть Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль. І ось роботи стартували, пройде трохи часу – і автомобілі, автобуси та інші види транспорту їхатимуть до Трускавця надсучасною дорогою.

Інше питання, які теж важливе для Трускавця і було вирішене завдяки Олександрові Івановичу – залізничне сполучення. Саме за його наполяганнями і при підтримці голови ЛОДА Максима Козицького не тільки було відновлено курсування поїздів «Київ-Трускавець» та «Дніпро-Трускавець», а й запущено потяг «Харків-Трускавець». З 10 вересня харків`яни та інші жителі Сходу України зможуть без пересадок добратися до курортної столиці України.

Ініціював Олександр Чебаненко і питання продовження термінів дії пільг для малого і середнього бізнесу у зв’язку з карантином. Про це він сказав на сесії ЛОР 18 червня, і більшість депутатів його підтримала.

Наближаються місцеві вибори. Це не лише вибори міських голів та міських рад. Це ще й вибори до обласних рад. Дуже важливо, щоб до них потрапили люди, на яких можна покластися, які вміють тримати слово, які вміють відстоювати інтереси своїх виборців. В сучасному світі питання відповідальності – одне з надважливих при оцінюванні людини. Жодної цінності не має той, хто багато обіцяє, багато говорить, а в житті не збудував навіть собачої будки. Не має ваги та людина, котра не дотримує слова, котра не вміє вирішувати проблем, котра опускає руки.

І навпаки – той, хто мало говорить, а багато робить, заслуговує шани та поваги. Якщо депутат від округу є потужною Особистістю, Людиною з великої літери, людиною слова – тоді життя стає простішим та легшим. І виборці знають, що можуть покластися на свого депутата, бо він – людина, котра вміє тримати дане слово. Такою людиною слова, котра завжди виконує обіцянки, є Олександр Іванович Чебаненко.

Вл. інф.

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