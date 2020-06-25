Подяка від Трускавця голові Львівської ОДА Максимові Козицькому

25.06.2020 | Filed under: Публікації

Інформація про відновлення на Львівщині з 24-25 червня курсування електричок та пасажирських поїздів була позитивно сприйнята мешканцями області. Особливо вдячні за відновлення руху залізничного транспорту курортні міста, в тому числі Трускавець.

На жаль, знайшлися люди, які вирішили набирати на цій темі політичні бали та приписувати собі чужі заслуги. Зокрема одна з нещодавно створених громадських організацій Трускавця заявила, що відновлення поїздів відбулося після їхнього звернення, тобто після публікації на Фейсбуку листа від голови ГО. Насправді такі заяви – це видавання бажаного за дійсне та голий популізм. Мова про організацію, яка в соцмережах проплачує антирекламу Трускавця.

Всі крапки над «і» в історії з відновленням транспортного сполучення розставляє депутат Львівської обласної ради, голова правління СГК «Дніпро-Бескид», Заслужений лікар України Олександр Чебаненко.

«Міський голова Андрій Кульчинський разом з Олексієм Балицьким їздили до начальника «Укрзалізниці» Івана Юрика вирішувати це питання. Я спілкувався з ними – було вирішено, що як лише керівник області дає добро, то почнуть поступово відновлювати залізничне сполучення. З цього приводу я тричі мав розмову з головою Львівської ОДА Максимом Козицьким. Він мені пообіцяв: «Олександре Івановичу, до кінця червня поїзди на Львівщині почнуть курсувати». Так що відновлення руху залізничного транспорту на Львівщині – це найперше заслуга нашого голови ЛОДА Максима Козицького. Відновлення міжміського автобусного сполучення – теж виключно його заслуга. Трускавець вдячний йому за це.

Ми – і я особисто, і інший депутат облради від Трускавця, і міський голова – робили все, щоб переконати Максима Зіновійовича, що треба відновлювати рух поїздів. Те, що хтось хоче тягнути ковдру на себе і приписує собі чужі заслуги, є просто неприпустимим явищем. Порядні люди так не чинять. Я розумію, що дехто хоче йти на вибори, але щоб аж так некрасиво поступати? Я в шоці від такого зухвальства і цинізму…», – каже Олександр Чебаненко.

Нагадаємо, що робоча зустріч міського голови Трускавця Андрія Кульчинського і його заступника Олексія Балицького з керівником Акціонерного товариства «Українська залізниця» Іваном Юриком відбулася у місті Києві 10 червня. Мета зустрічі – покращення залізничного сполучення курорту Трускавець.

«Можна багато кудись писати. Але краще з людьми, які приймають рішення, зустрічатися. Сьогодні така зустріч відбулася в центральному офісі «Укрзалізниці» з її керівником Іваном Юриком. Є розуміння і підтримка. Не тільки щодо відновлення старих залізничних рейсів. Говорили про Інтерсіті, про лінію Перемишль-Хирів. Багато людей допомагає нам в цьому: Денис Шмигаль, Максим Козицький, Василь Лозинський, Олександр Ганущин, Юрій Холод, Олексій Балицький, Олександр Чебаненко. Всім їм дякую за розуміння і підтримку. Долаємо коронавірус і відпочиваємо безпечно у Трускавці», – коментував 10 червня результати зустрічі з керівником «Укрзалізниці» Іваном Юриком міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Протягом 10-23 червня тричі проходили зустрічі на цю ж тему між депутатом Львівської обласної ради від Трускавця, головою правління СГК «Дніпро-Бескид», Заслуженим лікарем України Олександром Чебаненком та головою Львівської ОДА, головою обласної комісії ТЕБіНС Максимом Козицьким. Результатами цих поїздок та зустрічей і стало рішення обласної комісії ТЕБіНС про відновлення руху залізничного пасажирського транспорту на Львівщині. А всілякі листи на Фейсбуці до вирішення цієї справи жодного стосунку не мають.

Відновлення залізничного сполучення Львівщини з іншими регіонами України проходитиме поступово, каже Олександр Чебаненко. Спочатку відновлюється приміське сполучення (електрички), далі сполучення з Києвом та Одесою, потім – із Запоріжжям, пізніше з Харковом, Дніпром та іншими містами. Планується і відновлення поїзду Київ-Трускавець. По «Хюндаю» від «Інтерсіті» питання знаходиться в процесі.

Так що Трускавець та трускавчани дякують Максиму Зіновійовичу Козицькому за те, що курорт може відкриватися і залучати сюди відпочивальників.

Володимир Добрий

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