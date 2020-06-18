З Днем міста!

Трускавцю-2020 присвячується…
У час «COVIDної» жалоби,
У час зеленої пітьми
Ти вперто рвешся до свободи
Своїми гордими людьми.
У час непевних дивних зрушень
Ти перечікуєш застій,
Зовсім не хочеш заворушень,
Бо гроші люблять супокій.
Ти за курортниками плачеш,
Немов за рідними дітьми,
Чому ж ти, місто, їх не бачиш
В час карантинної пітьми?
Ти хочеш сміху під бюветом,
І гулу потягів здаля,
Тобі ж у скроню пістолетом
Ляшко із Шмигалем стріля.
Сумний День міста, невеселий,
Під гнітом всяких ТЕБ-еНеС,
Під забороною поселень,
В наморднику, неначе пес.
Ой, не такого ми чекали,
Ой, не вартуєм ми знущань,
Але ж самі торік обрали
ОЦЕ в час виборчих змагань.
Проте ми «скігліти» не будем,
Прийде всім ворогам кінець,
Розквітне і засяє знову
Вже «безCOVIDний» Трускавець.
І буде радість, буде свято
Й хода казкових королів,
І буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі!
18.06.2020
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