З Днем міста!

0 SHARES Share Tweet

Трускавцю-2020 присвячується…

У час «COVIDної» жалоби,

У час зеленої пітьми

Ти вперто рвешся до свободи

Своїми гордими людьми.

У час непевних дивних зрушень

Ти перечікуєш застій,

Зовсім не хочеш заворушень,

Бо гроші люблять супокій.

Ти за курортниками плачеш,

Немов за рідними дітьми,

Чому ж ти, місто, їх не бачиш

В час карантинної пітьми?

Ти хочеш сміху під бюветом,

І гулу потягів здаля,

Тобі ж у скроню пістолетом

Ляшко із Шмигалем стріля.

Сумний День міста, невеселий,

Під гнітом всяких ТЕБ-еНеС,

Під забороною поселень,

В наморднику, неначе пес.

Ой, не такого ми чекали,

Ой, не вартуєм ми знущань,

Але ж самі торік обрали

ОЦЕ в час виборчих змагань.

Проте ми «скігліти» не будем,

Прийде всім ворогам кінець,

Розквітне і засяє знову

Вже «безCOVIDний» Трускавець.

І буде радість, буде свято

Й хода казкових королів,

І буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі!

18.06.2020

(Переглядів 1 , 17 переглядів сьогодні)