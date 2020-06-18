З Днем міста!

18.06.2020 | Filed under: Публікації

Трускавцю-2020 присвячується…

У час «COVIDної» жалоби,

У час зеленої пітьми

Ти вперто рвешся до свободи

Своїми гордими людьми.

 

У час непевних дивних зрушень

Ти перечікуєш застій,

Зовсім не хочеш заворушень,

Бо гроші люблять супокій.

 

Ти за курортниками плачеш,

Немов за рідними дітьми,

Чому ж ти, місто, їх не бачиш

В час карантинної пітьми?

 

Ти хочеш сміху під бюветом,

І гулу потягів здаля,

Тобі ж у скроню пістолетом

Ляшко із Шмигалем стріля.

 

Сумний День міста, невеселий,

Під гнітом всяких ТЕБ-еНеС,

Під забороною поселень,

В наморднику, неначе пес.

 

Ой, не такого ми чекали,

Ой, не вартуєм ми знущань,

Але ж самі торік обрали

ОЦЕ в час виборчих змагань.

 

Проте ми «скігліти» не будем,

Прийде всім ворогам кінець,

Розквітне і засяє знову

Вже «безCOVIDний» Трускавець.

 

І буде радість, буде свято

Й хода казкових королів,

І буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі!

18.06.2020

(Переглядів 1 , 17 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви