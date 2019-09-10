Подяка з Польщі для МЦ «Європейська інтеграція України»

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Нещодавно на адресу голови правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька надійшов офіційний лист від Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького з подякою від Маршалка Сейму Польщі Марека Кухцінського та Маршалка Сенату Польщі Станіслава Карчевського. Подяку Іван Цегенько отримав за діяльність, яка сприяє добросусідським відносинам та за участь в урочистостях з нагоди святкування 450-тиліття Люблінської Унії.

– Мені дуже приємна така увага і дуже поважно отримати офіційну подяку від перших осіб Республіки Польща, – зазначив Іван Цегенько. – Адже за три роки діяльності мав можливість немало зробити для зміцнення українсько-польських стосунків, розуміючи, що Польща була і залишається нашим головним адвокатом в Європі. Подія, котра відбулась в кінці червня в Любліні – це дійсно дуже грандіозний захід, перш за все в політичному плані. Адже в свій час Польща вперше створила міждержавне об’єднання, котре стало прототипом теперішнього Європейського Союзу. І Україна 450 років тому вперше набула своїх конкретних кордонів. Сподіваюсь, що для нашої країни такий приклад також в найближчому майбутньому матиме цілком конкретний результат – входження до складу ЄС. Сподіваюсь що подяка спікерів Сейму і Сенату Польщі – це тільки початок, і попереду діяльність організації, котру я очолюю, дасть ще більше приводів для відзнак, зокрема і на міжнародному рівні.

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