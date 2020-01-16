Діти повезли до польського Риманова яскраві спогади про Трускавець

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Завершився візит до Трускавця дитячої делегації з польського міста-побратима Риманув Здруй. Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, сьогодні, 16 січня, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко та начальниця служби у справах дітей ТМР Леся Дребот знову зустрілися з поляками, щоб побажати їм щасливої дороги додому. На згадку про перебування у Трускавці міський голова Андрій Кульчинський вручив дітям та їхнім наставникам подарунки – солодощі та сувеніри з логотипом Трускавця.

За п’ять днів перебування у Трускавці дітки з Риманова побували на майстер-класах з виготовлення піци та шоколаду, у дельфінарії та зоопарку, в музеях міста та на екскурсіях у Дрогобичі та Нагуєвичах, оглянули найкращі місцини нашого курорту. Свою подорож до Трускавця вони називають казковою, і мріють приїхати сюди знову.

Риманув Здруй – курортне містечко в південно-східній Польщі (неподалік від кордонів з Україною та Словаччиною), побратим курорту Трускавець. В 2019 році група трускавецьких дітей гостювала в Риманові, тож теперішній візит польської дитячої делегації є нашою відповіддю на гостинність бургомістра Риманова Войцєха Фарбаньця.

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