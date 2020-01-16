Діти повезли до польського Риманова яскраві спогади про Трускавець

16.01.2020 | Filed under: Новини

Завершився візит до Трускавця дитячої делегації з польського міста-побратима Риманув Здруй. Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, сьогодні, 16 січня, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко та начальниця служби у справах дітей ТМР Леся Дребот знову зустрілися з поляками, щоб побажати їм щасливої дороги додому. На згадку про перебування у Трускавці міський голова Андрій Кульчинський вручив дітям та їхнім наставникам подарунки – солодощі та сувеніри з логотипом Трускавця.

За п’ять днів перебування у Трускавці дітки з Риманова побували на майстер-класах з виготовлення піци та шоколаду, у дельфінарії та зоопарку, в музеях міста та на екскурсіях у Дрогобичі та Нагуєвичах, оглянули найкращі місцини нашого курорту. Свою подорож до Трускавця вони називають казковою, і мріють приїхати сюди знову.

Риманув Здруй – курортне містечко в південно-східній Польщі (неподалік від кордонів з Україною та Словаччиною), побратим курорту Трускавець. В 2019 році група трускавецьких дітей гостювала в Риманові, тож теперішній візит польської дитячої делегації є нашою відповіддю на гостинність бургомістра Риманова Войцєха Фарбаньця.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошення
    10.12.2019 | 09:22

    Виконуємо внутрішні роботи (шпаклювання, плитка та інше). Телефон 097 032 95 36 (Степан). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Приватні оголошення (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Оголошення (0)

  • Оголошення: знайдено ключі
    25.11.2019 | 09:32

    В неділю, 24 листопада, після обіду була знайдена зв’язка ключів біля будинку № 72 на вул. Стебницькій у м. Трускавці. Власнику ключів прохання звертатися за тел. 067-977-82-12 (п. Уляна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Повідомлення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви