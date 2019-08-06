Президент України Володимир Зеленський задекларував свою підтримку промоції курортів

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Візит нового очільника держави Володимира Зеленського до Трускавця був дещо оповитий домислами та таємницями. Усі знали, що гарант прибуде, знали, що обов’язково відвідає депутатів-«студентів» від пропрезидентської політичної сили «Слуга народу», котрі активно навчаються в одному з найкращих готелів нашого міста. Однак ніхто практично до останнього не знав напевне, де саме і з якою аудиторією зустрічатиметься президент на теренах курорту. І лише надвечір місцевих чиновників та очільників найбільших оздоровниць міста повідомили про робочу нараду щодо розвитку медичного туризму на Львівщині під головуванням президента та за участі міських голів курортів Трускавець, Моршин та Східниця.

Організатором зустрічі виступив голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський, а участь взяли глава Офісу Президента Андрій Богдан, президент Української асоціації Медичного туризму Віолетта Янішевська, Голова організаційного комітету «Hestourex» під патронажем Президента Туреччини Емін Чакмак та інші.

«Львівщина має великий потенціал у різних напрямах розвитку медичного туризму: від пластичної хірургії і стоматології – до санаторного та реабілітаційного лікування. Ми мусимо говорити частіше про Україну в світі та звертати увагу іноземців на наші можливості. Середній чек іноземця в Україні на лікування складає у середньому 2 – 2,5 тисячі доларів. Чимало медичних послуг у нас коштують дешевше, не поступаючись якістю», – наголосив під час наради Маркіян Мальський. Очільник області також зазначив, що варто посилити роботу у напрямі розширення безвізу, покращення ситуації на кордоні та розвитку нашого потенціалу в медичному туризмі.

Глава держави наголосив, що Офіс Президента підготує та надішле до Міністерства закордонних справ перелік країн, громадянам яких Україна дозволить в’їзд з метою медичного туризму без необхідності оформлення віз.

«Я думаю, що ми можемо підготувати список цих країн, громадяни яких не просто хотіли б побачити Трускавець, а зазвичай щороку сюди приїжджають на оздоровлення та лікування. Ми можемо підготувати цей список і звернутися до Міністерства закордонних справ», – заявив Володимир Зеленський.

Серед спікерів, котрі привернули увагу аудиторії та поважних гостей були мер сусіднього курорту Моршин, власник клініки медичної реабілітації «Клініка Саєнко» Геннадій Саєнко. А також усі з цікавістю послухали спіч міського голови Трускавця.

У своїй промові Андрій Кульчинський наголосив на кількох аспектах, у яких Держава може посприяти, і, які впливають на розвиток курортів регіону. Найперше — це логістика, або транспортне сполучення з країнами Європи. Так, на його думку відновлення вузькоколійної дороги з Перемишля розв’язало б чимало проблем для польських туристів. Цим скористаються і Трускавець, і Східниця, і Моршин, і Львів. Черговий поштовх для розвитку курортних міст може надати завершення адмінреформи.

Додатковим ресурсом для розв’язання інфраструктурних проблем курортів та туристичних міст Андрій Кульчинський називає туристичний збір. Трускавець має найкращі показники зі сплати туристичного збору в Україні, але це ще не межа. У місті не всі справно сплачують цей вид податку, тому необхідне врегулювання цього питання в податковому кодексі.

Також, щоб розвивати медичний туризм Президент запропонував скасувати візовий режим для тих хто постійно лікується в Україні. За його словами можна скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ.

Були серед запрошених і представники підприємств “Трускавецькурорт”та “Українська готельна група”. Зокрема генеральний директор ПрАТ “Трускавецькурорт”Андріан Драновський після зустрічі зауважив, що питання, які озвучувалися, є важливими і тепер є надія, що вони вирішаться найближчим часом. Узяти хоча б питання затримки процесу оформлення документів щодо надання курорту Трускавець статусу державного значення. Якщо у столиці після зустрічі на такому рівні активізується робота в профільному міністерстві, то вже найближчим часом це стане відчутно на теренах курорту. Одним із плюсів, в перспективі, стане пожвавлення в сфері інвестицій, а це в свою чергу означає, що відновлять роботу ті оздоровниці та підприємства, які через брак коштів призупинили свою діяльність. Чи питання врегулювання сплати туристичного збору усіма суб’єктами господарювання, котрі надають оздоровчі та туристичні послуги, де об’єкти дотичні до нашого підприємства є серед лідерів платників збору, однак більшість, через шпарини у законодавстві, уникає сплати. “Шкода що за браком часу не було можливості підняти не менш важливе питання оплати за надання послуг з видобутку, транспортування, підготовки та відпуску мінеральних вод. Адже там майже ідентична проблема. Є 35 відсотків сумлінних користувачів, які сплачують за послуги, а решта знайшли можливість не платити, і тим самим поставили під загрозу збереження та розвиток родовища унікальних мінеральних вод”, – зауважив генеральний директор ПРАТ “Трускавецькурорт”.

Так, за результатами короткої наради Президента в Трускавці можна очікувати на підтримку держави у розв’язанні наболілих питань щодо управління курортами.

Галина Носова, ТрускавецьІнфо

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