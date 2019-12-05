Проєкт бюджету Трускавця-2020 розглянули на виконкомі та обговорили з громадськістю та розпорядниками коштів

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Сьогодні, 5 грудня, відбулося позачергове засідання виконавчого комітету, на якому було розглянуто всього лише чотири питання, в тому числі два бюджетні: «Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про бюджет міста Трускавця на 2020 рік» та «Про схвалення прогнозу бюджету міста Трускавця на 2021-2022 роки». Доповідь з обидвох питань виголосив начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак.

За словами Миколи Михайловича, робота з формування бюджету Трускавця на 2020 рік була розпочата з моменту підписання міським головою 23 квітня 2019 року розпорядження № 149-р «Про організацію роботи щодо формування та затвердження бюджету Трускавця на 2020 рік та прогнозів на середньостроковий період 2021-2022 роки». Було дано доручення розпорядникам бюджетних коштів та іншим установам та організаціям міста, які мають відношення до бюджету, подати свої розрахунки. Розрахунки були подані до 1 серпня, потім було проведено всесторонній аналіз та уточнення цих розрахунків. Велася робота з Міністерством фінансів через Асоціацію міст України стосовно реверсної дотації та щодо доцільності залишення в місцевих бюджетах акцизного податку на нафтопродукти.

Микола Федоричак детально зупинився на всіх показниках дохідної та видаткової частини бюджету Трускавця-2020. Ознайомитися з цими показниками можна тут (зайдіть за посиланням додатки).

Під час засідання виконкому було піднято питання щодо буцімто низького розміру середньої зарплати у Трускавці. Причиною цього явища є те, що в окремих санаторно-курортних закладах є багато працівників, оформлених на пів ставки. Зловживають «мінімалкою» та оформленням працівників на пів ставки і підприємці. Відсутність інших підприємств окрім державних установ в так званих «сільських» районах області дає можливість показати цим районам високі статистичні показники щодо середньої зарплати в регіоні. Тому й виникає парадокс, що в деяких депресивних районах Львівщини середня зарплата статистично є вищою, ніж у процвітаючому курортному Трускавці.

Окрім «бюджетних» виконком прийняв інші два рішення: «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 155 від 02.07.2015р. «Про створення комісії щодо передачі житлового будинку по вул. Бориславській, 37 на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Комфортний дім 37» та «Про виключення (зняття з обліку) захисної споруди № 50108/1 (місце розташування – м. Трускавець, бульвар Юрія Дрогобича, 2) з фонду захисних споруд цивільного захисту міста Трускавця Львівської області».

Тема бюджету Трускавця на 2020 рік стала предметом обговорення і на засіданні, котре відбулося в залі засідань міської ради 5 грудня о 14.00 за участі міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, начальника фінансового управління ТМР Миколи Федоричака, депутата Трускавецької міської ради Андрія Остапчука, розпорядників бюджетних коштів та представників громадських організацій. Засідання пройшло в конструктивному режимі. Доповідь Миколи Федоричака підкріплювалася слайдами з діаграмами та доступними роз`ясненнями щодо показників бюджету, змін та нововведень, викликів та загроз, які стоять на порядку денному через можливе прийняття тих чи інших законодавчих актів. Особливо засмучує трускавчан втрата надходжень до бюджету міста від пайової участі від будівництва споруд.

Найбільше запитань щодо бюджету Трускавця-2020, зокрема щодо фінансування Трускавецької міської лікарні, посупило від голови ГО «Рада міста» Лесі Дідик. Начальник фінуправління та економістка лікарні дали вичерпні відповіді на всі запитання громадської активістки.

Одна з причин зменшення надходжень до міського бюджету – держава забрала 15% податку на доходи фізичних осіб (відраховується з усіх зарплат, пенсій тощо). До 2015 року на місцях залишалося 75% ПДФО, з 2016 р. в місцевому бюджеті залишається лише 60% ПДФО. Тому твердження окремих політиканів про те, що надходження в міську казну зросли завдяки реформам – міф. «Трактування, що реформа збільшила надходження місцевих бюджетів, не має права на існування», – категорично заявив Микола Федоричак під час обговорення проєкту бюджету міста-курорту на 2020 рік.

Проєкт бюджету Трускавця на 2020 рік буде обговорено ще на всіх профільних депутатських комісіях, після чого його подадуть для затвердження на сесію Трускавецької міської ради, яку планується провести 17 грудня ц.р.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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