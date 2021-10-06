Реабілітація після COVID-19: що можна покращити?

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Після того як у світової спільноти минув перший шок після зіткнення лоб в лоб з новою хворобою COVID-19, розпочалися активні пошуки шляхів вирішення проблеми. Станом на жовтень 2021 року, тобто через півтора року після перших панічних реакцій на коронавірусну пандемію, маємо наступне:

1) пацієнти з підозрою на коронавірус мають можливість підтвердити чи спростувати цю підозру за допомогою тестів та лабораторних досліджень,

2) хворі на COVID-19 або лікуються амбулаторно (вдома) під наглядом сімейного лікаря, або потрапляють до лікарень, де їм надають медичну допомогу,

3) здійснюється масова вакцинація населення з метою вироблення колективного імунітету та подолання пандемії,

4) випробовуються нові ліки від коронавірусу Бамланівімаб,

5) напрацьовуються механізми відновлення безпечних подорожей, світ поволі виходить з пандемічної кризи,

6) пацієнти, які вилікувалися (умовно) від коронавірусу і не становлять загрози для оточення в плані зараження, проходять реабілітацію з метою відновлення здоров`я.

Головною причиною смерті від COVID-19, за словами вчених, є цитокінова буря, спровокована в організмі людини коронавірусом. Як зазначає науковець, дослідник лікувальної води «Нафтуся» у Трускавці, кандидат медичних наук Ігор Попович, патогенез цитокінової бурі полягає в тому, що початкове вивільнення лімфоцитами і макрофагами прозапальних цитокінів в рамках класичної імунної відповіді на контакт SARS-CoV-2 з рецепторами АСЕ2 слизової носа, глотки, кон’юнктиви тощо значно посилюється і підтримується внаслідок надмірної адренергічної стимуляції імуноцитів, яка, своєю чергою, спричинена безпосереднім впливом SARS-CoV-2 на симпатичні ядра мозку, куди він проникає через афферентні волокна блукаючого і нюхового нервів. Цілюща «Нафтуся», яка є у Трускавці, «злагоджує» цю цитокінову бурю, іншими словами, допомагає організму у його боротьбі з підступним вірусом.

Курорт Трускавець став одним з перших в Україні, де було оголошено про запровадження програм реабілітації після COVID-19. В ряді санаторіїв та санаторно-оздоровчих закладів Трускавця розроблено спеціальні програми, які дозволяють відновити сили та здоров`я тим, кого підкосила підступна хвороба COVID-19. Прийом лікувальної води «Нафтуся» є одним компонентів цієї пост-ковідної програми реабілітації. Одним із багатьох, бо насправді реабілітація – це складний комплексний процес, де потрібно враховувати чимало факторів та моментів.

COVID-19 небезпечний тим, що навіть після завершення хвороби … вона не завершилася. Тобто, є ускладнення, і часто дуже важкі, які потребують серйозної реабілітації. У Трускавці всі програми реабілітації передбачають як огляд лікарів та відповідні аналізи, так і реабілітаційні заходи, котрі включають застосування новітніх медичних апаратів, прийом медпрепаратів, лікувальну фізкультуру та інші процедури.

Кількість симптомів, які є у хворих, що перенесли COVID-19, є дуже велика та різноманітна. Це затяжний сухий кашель, прискорене серцебиття (тахікардія), задуха, проблеми з тиском, захворювання печінки, нервової системи, а також інших систем організму. Дуже важкі ускладнення після COVID-19 виявляють у 5% пацієнтів, які перехворіли даним захворюванням. Причому навіть на 12 тиждень після хвороби ці ускладнення та симптоми залишаються і спричиняють людям значні болі та незручності.

Окрім погіршення фізичного здоров’я COVID-19 призводить до значних проблем зі здоров`ям психічним, що пов’язано з впливом вірусу на нервову систему. Головні болі, значне погіршення концентрації та процесу мислення, погіршення пам`яті роблять людину «загальмованою», вганяють її в депресію. А до цього ще додаються болі кісток, суглобів, проблеми зі шкірою, травною системою, в деяких випадках часткова втрата нюху і смаку чи їхні порушення. Гепатити, нефрити, загальна слабкість організму та поява супутніх захворювань призводять до того, що після COVID-19 50-річний чоловік може виглядати старшим за 70-75 років.

Як розповідає доктор Йоланта Червік, фахівчиня з хвороб легень, бальнеології і фізичної медицини, бальнеолог в копальні солі м. Вєлічка (Польща), на реабілітацію потрапляють люди, які після коронавірусу не можуть відрізнити праву ногу від лівої і не можуть навіть підняти ногу вверх, наскільки організм є ослаблений. Реабілітація дозволяє цих людей фактично повернути до здоров`я, в іншому випадку вони стають інвалідами до кінця життя, якого чекати недовго.

Якщо в Польщі за пост-ковідну реабілітацію громадян платить Національний Фонд Здоров`я та каси соціального страхування в різних галузях, то українці можуть надіятися на соцстрах, хоча кількість путівок явно не відповідає потребам.

Станом на 6 жовтня 2021 року в Україні підтверджено 2 482 518 випадків коронавірусного захворювання, з яких вилікувалися 2 273 382. Померло від цієї хвороби 57 526 наших співгромадян, а 151 610 ще хворіє.

Звісно, з понад 2 мільйонів тих, хто перехворів, значна кількість потребує реабілітації. Якщо 5% з цих людей мають важкі ускладнення і потребують невідкладної реабілітації, то маємо понад 100 тисяч таких пацієнтів. Звісно, всіх їх забезпечити путівками нереально, тож більшість пробує пройти реабілітацію за власний кошт чи навіть власними силами вдома.

Проте вдома успішно реабілітуватися доволі складно. Натомість в санаторіях Трускавця є всі умови для комплексного обстеження стану організму, виявлення найпроблемніших «слабких ланок» у здоров`ї, після чого в хід іде «важка артилерія». Пацієнти після COVID-19 під пильним контролем медиків-професіоналів відновлюють доковідний стан органів дихання, зокрема легень, нормалізують тиск та систему кровообігу, здійснюється детоксикація організму, що дозволяє загоїти ураження, які COVID-19 наніс печінці, ниркам, селезінці, стабілізувати осмос клітин, повернути фізичну, психічну та емоційну рівновагу. Важливим фактором є саме перебування на курорті, здаля від дому і лікарні, процес поєднання лікувальних процедур з розважально-відпочинковими заходами, яких вдосталь і в санаторіях, і безпосередньо на курорті. Крім того пацієнти-відпочивальники не просто навчаються як жити з пост-ковідними симптомами, а й як їх полегшити чи позбутися.

Звісно, програми пост-ковідної реабілітації є новими (перші з них були розроблені в другій половині 2020-го, тобто рік тому) і напевно потребують вдосконалення. Тому так важливо переймати позитивний досвід інших курортів, медичних центрів, застосовувати методи, які показали свою ефективність. І не треба соромитися «позичати» те, що проявило свою ефективність деінде. Бо на кону – життя та здоров’я людей.

Так, для прикладу, у згаданій вже Вєлічці поряд з перебуванням пацієнтів у спелеокамері (соляні випари дуже позитивно впливають на органи дихання) застосовують спів, голосові вправи, дихальні вправи, обов’язковими є прогулянки лісом чи парком. Мінімальна кількість часу для тренувань пост-ковідних пацієнтів – 3 години на добу. Такий інтенсив впродовж 3-4 тижнів (саме стільки триває курс реабілітації в Польщі) дозволяє сягнути дуже хороших результатів.

Проблемою реабілітації в Україні є її нижча тривалість. Відновити організм навіть в умовах перебування в санаторії за 10 чи 14 днів є нереальним. Тому найперша вимога, котра повинна ставитися перед органами соціального страхування, Міністерством охорони здоров`я та підприємствами – це як мінімум тритижнева реабілітація. Хворі, котрі пережили жахіття COVID-19 в лікарнях під ШВЛ і фактично перебували на порозі життя і смерті, занадто ослаблені, щоб їх кидати на поталу долі і намагатися повернути їм втрачене здоров`я за 10-14 днів. Тому терміни перебування в санаторіях на пост-ковідній реабілітації повинні бути обов’язково переглянуті і подовжені як мінімум до 21 дня. А якщо хворий має можливість побути на тиждень довше – то це треба тільки вітати.

Пандемія – це війна, і ця війна з вірусом ще не закінчилася. Занадто багато загиблих у цій війні, і тому мусимо боротися за кожного «пораненого», тобто того, хто був уражений вірусом, але вижив. Медики та імунітет свою роботу зробили, тепер справа за урядовцями, соцстрахом та санаторіями. Тільки спільними зусиллями можна зменшити кількість жертв цієї війни між COVID-19 і світовою спільнотою.

Володимир Ключак

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