Рвуться до влади родинами!

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Як балотуватися, то сім`ями! Так вирішили родини Кісаків та Грицаків і підім’явши під себе по дві партії, навперебій почали реєструватися. Та не лише вони. Третій кандидат не відстає – Козира також підтримують дві партії, і в їхніх списках також цілі сім`ї.

Чоловік та дружина, рідні сестри, тато і син, свекор і невістка, а деколи по троє з хати! Так вирішили взяти сімейним штурмом раду Трускавецької об’єднаної територіальної громади всі ті, хто ще рік-два тому були категорично проти об`єднання з сусідніми селами. А щоб не бути голослівними, загляньмо в списки.

Грицакова «Батьківщина» та вся «карпатська» родина

Колишній міський голова Трускавця і колишній (а може й не колишній) голова Трускавецького осередку Партії регіонів Лев Грицак на вибори йде самовисуванцем. Та не секрет, що «Батьківщина» (Блок Юлії Тимошенко) є головною партією, котра його підтримує. «Золотим кандидатом», тобто першим номером у партійному списку «Батьківщини» йде старший син Лева Ярослав Грицак. В списку є і прізвище дружини Лева Грицака Мирослави, котра на минулих виборах пробувала йти в обласну раду від іншої політичної сили.

Родина Грицаків не єдина, хто цілою сім`єю йде на вибори від «Батьківщини». Їхній приклад вирішила наслідувати сім`я Горічків – тато Ігор та син Андрій займають у єдиному списку партії відповідно 19 та 16 місце.

А в цілому весь список трускавецької «Батьківщини» на виборах – наче одна велика сицилійська сім`я. З 26 кандидатів майже половина – працівники підприємств, які належать Леву Грицаку – «Карпати», «Ромашка плюс» тощо. Знайшлося місце в списку і для близьких друзів Грицака-молодшого та Грицака-старшого.

Кого нема в «Батьківщині» – так це тих, хто засновував цю партію у Трускавці близько двадцяти років тому, хто їздив на Помаранчеву революцію та Революцію Гідності під біло-сердечними прапорами в час, коли над «Карпатами» майорів прапор Партії регіонів. Але родина Грицаків напевно надіється, що в людей коротка пам`ять і що люди все забули та пробачили, а тепер ще й виберуть їх до влади.

Колишній очільник партії Януковича навряд чи вдовольниться підтримкою однієї партії. Паралельно на вибори йде ще один «сімейний підряд» – партія, яку в Трускавці очолює один із помічників Лева Грицака в санаторії «Карпати». Так, від «Національного корпусу» до ради Трускавецької ОТГ балотуються Леонід Федевич («золотий кандидат»), а ще його син та дружина. Леонід Федевич – начальник юридичного відділу ГКК «Карпати».

Син, брат, сват, кум – в порядку черги

«Син, брат, сват, кум – в порядку черги». Так на виборах 2015 року довірливо ділив посади вічний кандидат Ігор Кісак. Чому вічний? Бо балотується в органи влади з 2002 року. Спочатку з дитиною на плечах балотувався на мера міста (2002, 2006), потім в депутати обласної ради (2010), потім знову на мера (2015).

А тепер Ігор Кісак йде на вибори всією родиною. Сам – на голову Трускавецької ОТГ. Син Андрій Кісак очолив список партії КУН. Невістка Руслана – теж у КУНі, причому в першій п’ятірці. Третім номером йде вірний Кісаку депутат Бучкович, який напевно надіється на посаду заступника мера. А от колишній авто-поплічник Богуцький швидше за все зневірився в Кісакові та його команді – зараз активно підтримує іншого кандидата.

Сім`я Кісаків – не єдина в КУНі, хто рветься до влади кількома штиками. У списках також Андрій та Софія Бечкало (7 та 6 номер).

Ігор Кісак іде самовисуванцем, проводячи свої зустрічі з виборцями не лише спільно з КУНом, але й з іншою партією-сателітом. «Сила і Честь» взагалі переплюнула всі інші партії щодо родинних зв’язків. Тільки в першій трійці списку – вся дорога родина: Віра Стецик (з дому Крамар), її рідна сестра Ольга Крамар та брат чоловіка Віри, шваґро Василь.

Так що сумнівів немає – у забудівника Ігоря Кісака серйозні плани на владу. Щоб поділити посади так, як він мріє з дитинства: «син, брат, сват, кум, в порядку черги».

Манда Іра

Білий бусик Ко Манди їздив і їздить Трускавцем та околицями далеко до офіційного старту виборчої компанії. З написом Ко Манди стоять і палатки, де агітаційну продукцію роздають представники двох політичних сил, які підтримують колишнього мера – «Удар» та «Голос».

Хоча Козир йде на вибори без дружини та синів, але зате його соратники не гребують записуватися у партійні списки цілими сім`ями.

В партії «Удар» привертає увагу подружжя Володимира та Ольги Куц. Чоловік – забудовник, котрий збудував висотний будинок у зоні малоповерхової забудови на вул. Бориславській. Дружина вважає себе журналісткою. Вони обидвоє – в «Ударі», причому обидвоє в першій п’ятірці.

В козирному «Ударі» більше половини списку – дуже наближені до Козира люди. Починаючи від його особистої секретарки Олександри Ластов`як і закінчуючи керуючим справами міськвиконкому в часи Козира Олегом Ковальчином та колишнім заступником мера з питань ЖКГ Ігорем Паньківим. А ще, як і в Грицака, працівники рідного підприємства.

Козир, як і Грицак та Кісак, теж не покладається лише на одну партію. У списках «Голосу» бачимо інших людей КоМанди: родини Настьошиних (батько і донька), Маєвичів (мати і син), а ще адвоката Юрія Крамара, який в судах часто представляє інтереси Козира та «козирних».

За майбутнє своїх сімей!

Якщо вам, виборцям, кандидати розказують як вони дбатимуть про вас – не вірте на слово! Краще подивіться що вони зробили і з ким йдуть до влади. Якщо йдуть із синами та дочками, з дружинами та шваграми, з сестрами та братами – вмикайте червоне світло. Чи заради вас вони йдуть, чи заради майбутнього своїх сімей?

Ви дійсно вірите, що Лев, Мирослава та Ярослав Грицаки зроблять для вас якесь добро? Лев Грицак мав таку можливість у 2002-2010 роках, і яке місто залишив? Скільки боргів прийшлося віддавати? Які у вас згадки про той період? Невже Ви пробачили йому членство в Партії регіонів і жертви Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО? Чи знову хочете віддавати чужі борги?

Ви вірите у «доброчинця» Козира? За 5 років каденції він зміг зробити лише одну вулицю у Трускавці, і то не надто якісно. Але зате як тепер його клан рветься до влади! Друзі, сім`ї, працівники готові косити глину і фарбувати пофарбоване, щоб лише пропхати до влади свого кумира. Козир піариться на чужих заслугах, їде в Орів, проти об`єднання з яким категорично виступав, їде на могилу на гору Бренів і там виступає, хоча не має жодного морального права це робити, стає до фотографії перед каплицею Гробу Господнього, створену за кошти зовсім іншої людини. Голий популізм, пустопорожні гасла, тільки найближче оточення вірних адептів – в цьому весь Козир.

А Кісак? Всією родиною йде для чого? Мало набудував у Трускавці коробок? Ще йому мало? Реально Ви хочете в міській раді бачити всю родину Кісаків – синів, невісток? Якби були онуки старші, він напевно і їх би підтягнув, щоб балотувалися.

Якщо ж Ви хочете у владі по двоє-троє Грицаків, Кісаків чи «друзів Козира», то голосуйте за них. Але потім не плачте, як циган із байки Степана Руданського. Бо це буде ваш свідомий вибір.

Приклад Кісака, Грицака і Козира наслідують політики нижчого рангу. В списках сателітів потужніших партій теж цілі родини. Від партії «За майбутнє» балотуються Зоряна Домбровська та її чоловік Василь Васильців. Від партії «Варта» балотуються Олег Блажівський та його син Юрій, Ольга Дробчак та її син Ілля. Але все це дрібнички порівняно з кланами типу КУН, «Батьківщина», «СІЧ» чи «Удар».

Але є й партії, в яких взагалі не виявлено родинних зв’язків між кандидатами. В них за кандидатом не тягнуться до влади син, брат, сват, кум – в порядку черги. Тому варто свої симпатії віддати котрійсь із таких партій. Обирати вам.

Голосувати за сімейні клани однозначно не варто. Вони однією рукою дають вам гречку чи малюють дешевою фарбою поручні, а другою після виборів вкрадуть вашу червону ікру та лізтимуть у вашу кишеню. Будьте пильними!

Анна Харечко,

фото з відкритих джерел

(сайт «Джерела Трускавця» та Фейсбук)

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