СпільноФонд: 40 ініціатив у 5 областях можуть отримати фінансування до 150 тис. грн від благодійників. Як взяти участь

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Фонд громади «Подільська громада» у партнерстві з Фондом «МХП-Громаді» та за підтримки ІСАР Єднання розпочинають реалізацію масштабного партнерського проєкту «СпільноФонд». У межах проєкту організатори відберуть 10 команд, які пройдуть навчання, презентують свою ідею, зберуть на неї власними силами (через фандрейзингові інструменти) частину коштів, решту дофінансування отримають від благодійників і реалізують власний задум.

«СпільноФонд» реалізуватиметься у Вінницькій, Черкаській, Київській, Хмельницькій, Львівській областях і дозволить створити у громадах платформи взаємодії для підсилення громадських організацій, благодійних фондів чи ініціативних груп.

«Хочемо розвивати територіальні громади, показати, як можна співпрацювати владі, бізнесу та громаді, наскільки важливим є це партнерство. Адже, як показує досвід, громадські організації швидше реагують на виклики і можуть ефективніше об’єднувати людей у складні часи, як зараз. А разом легше реалізовувати проєкти, розвивати громаду, долучати мешканців, щоб вони відчували свою співпричетність, дотичність, корисність і щоб бачили результат від того, чого вдалося досягти усім разом», – коментує голова правління Фонду громади «Подільська громада» Олена Данілова.

Під час впровадження проєкту будуть проведені інформаційні зустрічі, навчання, обмін досвідом з дієвими кейсами, залучення співфінансування для учасників/ць, надання дофінансування (гранту) для реалізації успішних проєктів, менторська підтримка протягом реалізації проєктів. А результатом стануть якісно втілені фандрейзингові інструменти та проєкти представників/ць територіальних громад Вінницької, Черкаської, Київської, Хмельницької та Львівської областей та презентація відеоісторій успіху.

«Ми маємо дуже хороші результати «СпільноФонду», який було реалізовано в громадах 2021 року. Не лише за відгуками учасників, а й за прогресією їхньої ролі у громадах ми можемо говорити про успішність подібного кейсу та ефективність практики у малих містах і селах, – відзначає директорка Благодійного фонду «МХП-Громаді» Тетяна Волочай. – «СпільноФонд» – це повний комплекс інструментів для проактивних жителів громад, які хочуть і готові змінювати свою свідомість, стиль мислення і впливати таким чином на подальший розвиток громади. Завдяки цій ініціативі у громадах з’явилося розуміння необхідності створення громадських організацій, що дає можливість їм бути більш самостійними у залученні додаткових можливостей та більш самозарадними, якщо йдеться про розвиток громадського сектора на місцях».

Проєкт розпочнеться з інформаційних зустрічей. Вони відбудуться у громадах кожної з п’яти областей. Після цього триватиме відбір команд на участь у проєкті. Дедлайн реєстрації: 26 вересня – для Вінницької та Черкаської областей, 2 жовтня – для Київської області, 9 жовтня – для Хмельницької та Львівської областей.

Подати заявку на участь можна тут: http://surl.li/jwsqa

З кожної області на конкурсній основі буде відібрано 10 команд (по дві особи від організації, фонду чи ініціативної групи). Їх запросять на навчання з проєктного менеджменту, фандрейзингу, маркетингових комунікацій тощо. Навчальні тренінги для всіх учасників/ць відбуватимуться у Вінниці упродовж жовтня та листопада поточного року. Після його проходження учасники/ці залучатимуть співфінансування для реалізації своїх проєктів через фандрейзингову кампанію. Дофінансування (грант) для реалізації проєкту від БФ «МХП-Громаді» надаватиметься в розмірі 50% від суми залучених ресурсів. Максимальна вартість проєкту становитиме 150 тис. грн. Після завершення проєкту прогнозується успішне втілення у життя щонайменше 40-ка ініціатив у громадах 5 областях.

Більше про проєкт можна буде дізнатися на інформаційних зустрічах. Детальніша інформація про заходи в рамках «СпільноФонду» висвітлюватиметься на офіційних сторінках Фонду громади «Подільська громада» та Благодійного фонду «МХП-Громаді» у Facebook.

Проєкт партнерства «СпільноФонд» став можливим завдяки синергії Фонду громади «Подільська громада», Благодійного фонду «МХП-Громаді» за підтримки ІСАР Єднання у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

Вл. інф.

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