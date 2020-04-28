Старий оркестр

28.04.2020 | Filed under: Публікації

26 квітня уже традиційно для періоду карантину в Інтернет-мережі відбулась презентація нового кліпу співака Я-Река на пісню «Старий оркестр».

За словами автора (він же й виконавець), карантин для творчих людей несе й певні позитиви, оскільки це саме час повернутися до давніх проєктів і зрештою їх завершити.

Пісня «Старий оркестр» є не новою, оскільки їй цього року виповнилося рівно 20. «Проте в житті кожного виконавця є пісні усього життя, які у творчості присутні на усіх етапах. Для мене ця пісня є саме знаковою бо свого часу з нею почав отримувати перші перемоги на конкурсах та фестивалях» – зазначає Я-Рек.

«Старий оркестр» за версією 2020 року суттєво відрізняється від першоджерела. Пісня повністю наново записана на студії звукозапису Yareksound. Ідея створити кліп також прийшла спонтанно і знову ж цьому сприяв карантин, який дозволив зосередитись саме на цьому проекті. Робота над зйомками буле проведена спільно з проектом YarekFOTO (www.yarekfoto.co.ua).

«Старий оркестр» – пісня про вічні речі: про музикантів та про силу духу. – розповідає Я-Рек – Ідея написати саме цю пісню зародилася у Трускавці під час вуличного виступу оркестру «Джаз-Бенд». Хоча знову ж «Старий оркестр» це зведений образ усіх тих, хто душею і серцем своє життя віддає музиці. І якось так символічно співпало, що презентація відбулася у день трагічної загибелі ще одного культового пісняра музиканта Володимира Івасюка».

Я-Рек – автор та виконавець власних пісень, учасник багатьох конкурсів та фестивалів («Доля», «Шукаю продюсера», «Срібна підкова», «Лови зірку» і ін.) Презентує творчість рідного краю та Львівщини уже понад 20 років. В активі автора понад сотню створених і понад півсотні записаних на студії пісень а також уже 4 музичних відео. У вільний від роботи час займається режисурою, звукорежисурою, фото проектами та журналістикою.

Я-Рек “Старий оркестр” (відеокліп) для перегляду та web: https://www.youtube.com/watch?v=ltot9rpJ5I4

Я-Рек “Старий оркестр” (відеокліп) для ефіру https://fex.net/ru/s/bytrlvk

Інтервю з Я-Реком про створення пісні “Старий оркестр” та кліпу: http://www.yareksound.co.ua/novyny-bloh/92-ya-rek-starij-orkestr-prem-era-versiji-2020-roku

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