Святослав Стефанків: «За 5 років вдалося зробити багато для рідного села, однак хотілося б зробити ще більше»

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Наприкінці літа доля звела мене з непересічною людиною: у рамках чергової поїздки селами громади довелося познайомитися з очільником села Уличне, про якого говорили позаочі, що такого керівника у нас ще не було, для нього не існує слова «неможливо». Наскільки великим здивуванням було те, що цією неймовірною і впертою людиною виявився молодий чоловік. Ось так і познайомилися зі Святославом Стефанківим, сільським головою Уличного, котрий очолив село п’ять років тому, і за ці п’ять років встиг змінити не тільки саме село, а й мислення людей. Згуртував навколо себе таких самих відчайдухів, як і він сам, а ще ініціативних креативних і дуже патріотичних. Саме завдяки їм у селі з’явилися унікальний музей-кімната «Уличненський куферок», розбудувалося приміщення бібліотеки, з’явився креативний простір для дозвілля молоді, оновилося приміщення сільради, яке відвоювали в обласному центрі і повернули громаді села. Але найбільшим випробуванням для молодого керівника став проект реконструкції дитячого садка, котрий сьогодні має назву «Диво». І це таки справжнє диво, що зовні, що зсередини. Яскравий, сучасний, компактний і водночас потужний об’єкт. Це було випробовування, гартування його, як непересічного керівника, особистості та людини слова. І хоч багатьом Святослав здаєтеся доволі молодим, за плечима у нього тривалий шлях і досвід:

– Я народився 6 квітня 1986 року у Львові. В 1992 році вступив до першого класу Уличненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У 2003 році закінчив Уличненську ЗСШ І-ІІІ ступенів та вступив на навчання в Українську національну академію залізничного транспорту у Харкові. Закінчив УкрДАЗТ у 2008 році із спеціальністю інженер-технолог залізничного транспорту. З 2008 по 2015 роки працював у ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» на посаді вагонного майстра. А вже з 2015 року до сьогодні перебуваю на посаді сільського голови в Уличненській сільській раді. У 2018-2020 роках навчався в Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України і здобув спеціальність «Публічне управління та адміністрування». Одружений, виховую двох дітей.

Сьогодні Святослав Стефанків знайшов свій шлях у політиці, обравши партію «Європейська Солідарність» за основу свого політичного старту. І в нього це вийшло, адже потужна команда з сильними лідерами та авторитетними політиками – це можливість не лише для вдалого старту в політиці, але й для реалізації мети Святослава – лобіювання інтересів свого села та громади на обласному рівні:

– Вмію реагувати на необхідні потреби людей. Моє життєве кредо звучить таке: «Для вирішення проблеми завжди шукати можливості, а не причини її уникнути». За 5 років перебування на посаді сільського голови Уличного при підтримці команди однодумців вдалося зробити багато для рідного села, однак хотілося б зробити ще більше. Все в наших руках і їх не можна опускати.

Щодня Святослав Стефанків разом із командою однодумців проводить тривалі, складні, але продуктивні зустрічі з виборцями у Трускавці, Стебнику, селах району. Деякі розмови тривають годинами, проте після таких дискусій мешканці розпочинають вести довірливий діалог, запрошують команду зустрітися ще, адже проблем у районі є чимало і деякі треба буде вирішувати негайно.

– Я виріс та проживаю у рідному селі, а тому як ніхто добре знаю проблеми села та району. За час своє громадської діяльності долучався до масштабних проектів, тому в мене є бачення розвитку міст в масштабах окремих громад. Це цікава, відповідальна і важлива робота. Тому я йду кандидатом в депутати до Львівської обласної ради разом з Європейською Солідарністю від Дрогобицького району. Округ №1, у бюлетні 02.”

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

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