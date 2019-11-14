Трускавецький дельфінарій здійснив мрію сиріт

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За два дні Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» у Трускавці відвідало 149 потребуючих дітей з Львівщини та Тернопільщини.

З нагоди Всеукраїнського дня молитви за сиріт Тернопільський обласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт» вирішив реалізувати мрії дітей, які залишилися без батьківської опіки, зокрема на живо побачити дельфінів. Тож зібравши 30 вихованців інтернатних закладів Тернопільщини – з м. Бережани, с. Нове село, м. Теребовлі, м. Тернополя, Фонд організував дітям екскурсійний тур Галичиною – похід в Зоопарк «Лімпопо», що в селищі Меденичі, і похід у трускавецький дельфінарій «Оскар».

«Море емоцій, багато несподіванок відкрили для себе діти цього дня. А головне, на власні очі побачили різних тварин, про існування яких в Україні навіть не знали. Великим сюрпризом для дітей став похід в дельфінарій, оскільки напередодні, ще за місяць до цієї екскурсії, діти у своїх листах-побажаннях писали свої мрії «Екскурсія в дельфінарій» і тому саме ми вирішили організувати їм цю екскурсію. Емоції дітей, під час перегляду виступів дельфінів, словами не передати. Дітей дуже вразили розумні і кмітливі дельфіни, які так вправно показували різні трюки в басейні. Діти були в захваті від побаченого. Наш Фонд хоче щиро подякувати дирекції дельфінарію «Оскар» за надані безкоштовні білети для дітей-сиріт», – зазначили у благодійному фонді.

Наступного дня шоу з дельфінами безкоштовно переглянули дев’ятеро хлопчиків та дівчаток з Бориславського сиротинця «Оріана». До них долучилися ще 110 дітей від Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

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