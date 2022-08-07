Трускавець налагоджує партнерські стосунки з рідним містом Раймунда Яроша

07.08.2022 | Filed under: Публікації

Польське місто Кальварія Зебжидовська може стати містом-партнером Трускавця. У Кальварії народився Раймунд Ярош (1875-1937), керівник курорту Трускавець за часів Польщі, бургомістр Дрогобича і мешканець села Модричі, де народився його онук Раймунд Ярош-молодший (1935 р.н.), актор Старого театру в Кракові.

Отже, волею долі і Кальварія Зебжидовська, і Трускавець є пам`ятними для великої і шляхетної родини Ярошів.

З такої оказії 29 липня 2022 року до Кальварії Зебжидовської для встановлення партнерських відносин між нашими містами відбула делегація з Трускавця в складі заступника міського голови Трускавця, старости с. Модричі Мирона Флюнта та голови історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина» Миколи Іваника. До гурту приєднався Юзеф Грецкі – мандрівник і великий приятель Трускавця. В міській раді Кальварії Зебжидовської нас гостинно прийняв бургомістр Августин Орманти, члени виконавчої влади, преса. На зустрічі обговорили питання майбутньої співпраці.

Найкращими в світі дипломатами є діти, тому вирішили нашу співпрацю розпочати між школярами обидвох громад. Найближчим часом до польського Єрусалиму (а саме так називають Кальварію Зебжидовську) відправиться творчий колектив дітей с. Модричі з концертом-вітанням від Трускавецької об’єднаної територіальної громади.

Сподіваємося, що це лише початок цікавої і тривалої співпраці Кальварії Зебжидовської і Трускавця і що співпраця наших двох міст стане часткою великої співпраці наших двох дружніх народів, двох вільних держав.

Микола Іваник, член делегації

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