Трускавець отримав два оксигенатори від Фонду Порошенка

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Рік тому світ виявився не готовим до пандемії коронавірусної інфекції. За рік боротьби з COVID-19 і світ, і Україна зрозуміли просту істину – найголовнішими, найціннішими є не гроші, не слава, не краса, а життя та здоров`я.

На передовій битви за збереження життя та здоров`я людей стали медики. Суспільство робить все можливе, щоб допомогти лікарям та всім медичним працівникам подолати пандемію. Дотримання встановлених санітарно-епідеміологічних обмежень, вакцинація, здоровий спосіб життя – все робиться для того, щоб мінімізувати кількість хворих та померлих від цієї страшної раптової хвороби.

Свою лепту у величну гуманну справу боротьби з коронавірусом в Україні вкладає Фонд Порошенка.

«Сьогодні я і вся наша команда, як і рік тому, як і пів року тому кажемо і стверджуємо: ми не можемо бути байдужими. Так як у 2014-му ми не були байдужими і влилися в рух волонтерів і добровольців. Так як рік тому ми робили все можливе для того, щоби привезти, як у 2014 році бронежилети, так зараз це були захисні костюми, апарати ШВЛ, апарати найсучаснішої цифрової рентгенівської діагностики. Бо сьогодні ті, хто госпіталізований, а їх 4-5 тисяч за добу, просто потребують права дихати. З офісу «Європейської Солідарності» ми передаємо чергову партію кисневих концентраторів. Дуже сподіваємося, що вони вже з завтрашнього дня почнуть рятувати життя людей. Дорогі українці, ми маємо об’єднатися, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати один одному, як це робили ми ці 7 років. І ми точно переможемо! Слава Україні!», – каже п’ятий Президент України, очільник партії «Європейська Солідарність» Петро Олексійович Порошенко.

Зі всіх кисневих концентраторів (чи оксигенаторів, як їх ще називають), переданих Фондом Порошенка в регіони, два потрапили до Трускавецької міської лікарні. Кожен з них рятуватиме життя людей – не лише хворих на коронавірус, але й тих, у кого пневмонія чи інші хвороби органів дихання. Вартість одного оксигенатора – орієнтовно 1 тисяча доларів США (біля 28 тисяч гривень).

У церемонії передачі двох кисневих концентраторів від Фонду Порошенка до Трускавецької міської лікарні взяли участь голова Трускавецького міського осередку партії «Європейська Солідарність», депутат Трускавецької міської ради від цієї політичної сили Анатолій Стародуб, міський голова Трускавця (балотувався від «ЄС») Андрій Кульчинський та депутати від «Європейської Солідарності»: секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко, депутати ТМР Ігор Стасик (головний лікар КНП «Трускавецька міська лікарня»), Михайло Галик та Любомир Пасемко, депутат Львівської обласної ради та заступник міського голови Трускавця Святослав Стефанків.

Окрім вищеперерахованих осіб в церемонії передачі медичного обладнання взяли участь медперсонал лікарні та партійний актив Трускавецького осередку «Європейської Солідарності». Захід проходив при жорсткому дотриманні карантинних обмежень.

Тож тепер у Трускавці завдяки цінному подарунку від Фонду Порошенка збільшуються шанси на одужання у тих, хто захворів на коронавірус, запалення легень, гострий бронхіт чи інші ураження органів дихання.

Відеосюжет про подію можна буде переглянути на Еспресо-ТВ.

Вл. інф.

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