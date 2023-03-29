Трускавецька медична наука – в топ-15 медичних наукових закладів України!

29.03.2023 | Filed under: Публікації

На інтернет-ресурсі “Бібліометрика української науки” оновлено рейтинги установ і учених, котрі мають бібліометричні профілі. Хорошою рисою ресурсу, вартою наслідування, є збереження у списку тих учених, котрі вже відійшли у вічність, на відміну від деяких установ, які забувають про своїх достойників зразу після виходу на пенсію … Нагадаємо, що про науковий рівень колективів в цілому і кожного ученого зокрема судять не за займаною посадою, ступінню, званням і навіть не за кількістю опублікованих робіт, а лише за їх затребуваністю науковим середовищем. А мірилом затребуваності є кількість цитувань і так звані h-індекси, запроваджені вченим Hirsh (посилання тут).

Після ліквідації у 2015 р через брак фінансування трускавецької лабораторії експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. ОО Богомольця НАН, створеної у 1981 р Постановою Ради Міністрів УРСР, наукові дослідження проводились на базі клінічного санаторію “Молдова” і Міжнародної клініки реабілітації Козявкіна, яка після зміни керівництва санаторію “Молдова” у 2020 р залишилась останнім острівцем (чи оазою, що точніше!) науки на курорті.

Позаяк все пізнається шляхом порівняння, проаналізуємо рейтинги наукових установ України медичного профілю. Безперечним лідером є Національний університет охорони здоров’я (h-індекс 120), другим зі значним відставанням йде столичний НДІ експериментальної патології і онкології (102), далі розмістились медичні університети Вінниці (92), Дніпра (82), Львова (82), Харкова (52) і Тернополя (50), НДІ терапії (48), медицини транспорту (45), кріобіології і кріомедицини (43), нейрохірургії (41), генної і регенеративної медицини (39), патології хребта (37), педіатрії, акушерства і гінекології (36), а на 15-му місці – Трускавецька Наукова Школа Бальнеології (35). До слова, лабораторія експериментальної бальнеології, подібно до давно згаслої зірки, продовжує бути видимою, а точніше виблискувати, на сайті (33), залишаючи позаду НПЦ профілактичної та клінічної медицини (29), НДІ проблем ендокринології (23), нефрології (20), охорони здоров’я дітей і підлітків (20) та гастроентерології (19). А де ж головна, за замовчуванням, установа держави – УкрНДІ медичної реабілітації, курортології і фізіотерапії? На 19-му місці: 3522 цитувань, h-індекс 21, h-10 індекс 63 … Без коментарів, як і без назв решти номінантів рейтингу.

Інформація про особисті здобутки трускавецьких учених, які є членами низки громадських об’єднань, приведена у таблиці. Детальніше можна знайти тут. До слова, рейтинги оновлюються щоквартально. Як бачимо, трускавчани посідають верхні щаблі рейтингу Google Scholar в рубриці Rehabilitation Therapy, а також входять у топ-40 рейтингу “Медичні науки“!

 

Трускавецький осередок Української Асоціації Медичної Науки

Трускавецький осередок Товариства Патофізіологів України

Трускавецька Наукова Школа Бальнеології

Kozyavkin International Rehabilitation Clinic

 

Прізвище та

ІП

 Ступінь,

звання

 Циту-вань h-

індекс

 h-10

індекс

 Рейтинг

Rehabi-

litation

Therapy

 Рейтинг

Рубрики

Google

Медицина
Наукова Школа Бальнеології 4016 35 114
Лаб. Експериментальної Бальнеології 3784 33 115
Яременко МС

1931-2004

 дбн, проф. 104 5 3 12 37
Аксентійчук БІ

1949-2010

 дмн 164 6 6 11 36
Івасівка СВ

1942-2018

 дмн, проф. 322 8 6 9 34
Флюнт ІС

1943-2021

 дмн, проф. 574 10 11 7 32
Козявкін ВІ

1947-2022

 дмн, проф, член-кор. НАМН 1296 12 19 5 30
Попович ІЛ кмн, снс 3435 35 95 1 7
Бариляк ЛГ кмн 805 14 16 3 28
Качмар ОО кмн 1176 13 18 4 29
Королишин ТА 657 12 16 5 30
Ковбаснюк ММ кбн, снс 425 10 11 7 32
Козявкіна ОВ кмн 338 10 11 7 32
Козявкіна НВ кмн 315 10 10 7 32
Бабелюк ВЄ кмн 296 10 10 7 32
Білас ВР кмн, снс 500 9 9 8 33
Дубкова ГІ кмн 293 9 9 8 33
Вісьтак-Маркевич ГІ 137 9 9 8 33
Ружило СВ дмн 255 8 6 9 34
Кульчинський АБ 333 7 7 10 35
Попович АІ 154 7 6 10 35
Волошин ТБ кмн 154 7 5 10 35
Чебаненко ОІ дмн, проф. 126 7 5 10 35
Мельник ОІ кмн, доц. 118 7 4 10 35
Ковальчук ГЯ кбн, доц. 137 7 3 10 35
Алєксєєв ОІ кмн, доц. 86 7 2 10 35
Гордієвич МС кмн 92 6 4 11 36
Струк ЗД 78 6 2 11 36
Філь ВМ кбн, доц. 97 5 1 12 37
Бульба АГ дмн 75 5 3 12 37
Лук’янченко ОІ 47 4 1 13 38
Фігура ОА 34 4 1 13 38
Кириленко ІГ 31 4 1 13 38
Грінченко БВ кмн 27 4 0 13 38
Ходак ОЛ кмн 26 3 0 14 39
Грицак ЯЛ 41 2 1 15 40
Пецюх СВ 31 2 1 15 40

 

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