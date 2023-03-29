Трускавецька медична наука – в топ-15 медичних наукових закладів України!

На інтернет-ресурсі “Бібліометрика української науки” оновлено рейтинги установ і учених, котрі мають бібліометричні профілі. Хорошою рисою ресурсу, вартою наслідування, є збереження у списку тих учених, котрі вже відійшли у вічність, на відміну від деяких установ, які забувають про своїх достойників зразу після виходу на пенсію … Нагадаємо, що про науковий рівень колективів в цілому і кожного ученого зокрема судять не за займаною посадою, ступінню, званням і навіть не за кількістю опублікованих робіт, а лише за їх затребуваністю науковим середовищем. А мірилом затребуваності є кількість цитувань і так звані h-індекси, запроваджені вченим Hirsh (посилання тут).
Після ліквідації у 2015 р через брак фінансування трускавецької лабораторії експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. ОО Богомольця НАН, створеної у 1981 р Постановою Ради Міністрів УРСР, наукові дослідження проводились на базі клінічного санаторію “Молдова” і Міжнародної клініки реабілітації Козявкіна, яка після зміни керівництва санаторію “Молдова” у 2020 р залишилась останнім острівцем (чи оазою, що точніше!) науки на курорті.
Позаяк все пізнається шляхом порівняння, проаналізуємо рейтинги наукових установ України медичного профілю. Безперечним лідером є Національний університет охорони здоров’я (h-індекс 120), другим зі значним відставанням йде столичний НДІ експериментальної патології і онкології (102), далі розмістились медичні університети Вінниці (92), Дніпра (82), Львова (82), Харкова (52) і Тернополя (50), НДІ терапії (48), медицини транспорту (45), кріобіології і кріомедицини (43), нейрохірургії (41), генної і регенеративної медицини (39), патології хребта (37), педіатрії, акушерства і гінекології (36), а на 15-му місці – Трускавецька Наукова Школа Бальнеології (35). До слова, лабораторія експериментальної бальнеології, подібно до давно згаслої зірки, продовжує бути видимою, а точніше виблискувати, на сайті (33), залишаючи позаду НПЦ профілактичної та клінічної медицини (29), НДІ проблем ендокринології (23), нефрології (20), охорони здоров’я дітей і підлітків (20) та гастроентерології (19). А де ж головна, за замовчуванням, установа держави – УкрНДІ медичної реабілітації, курортології і фізіотерапії? На 19-му місці: 3522 цитувань, h-індекс 21, h-10 індекс 63 … Без коментарів, як і без назв решти номінантів рейтингу.
Інформація про особисті здобутки трускавецьких учених, які є членами низки громадських об’єднань, приведена у таблиці. Детальніше можна знайти тут. До слова, рейтинги оновлюються щоквартально. Як бачимо, трускавчани посідають верхні щаблі рейтингу Google Scholar в рубриці Rehabilitation Therapy, а також входять у топ-40 рейтингу “Медичні науки“!
Трускавецький осередок Української Асоціації Медичної Науки
Трускавецький осередок Товариства Патофізіологів України
Трускавецька Наукова Школа Бальнеології
Kozyavkin International Rehabilitation Clinic
|Прізвище та
ІП
|Ступінь,
звання
|Циту-вань
|h-
індекс
|h-10
індекс
|Рейтинг
Rehabi-
litation
Therapy
|Рейтинг
Рубрики
Медицина
|Наукова Школа Бальнеології
|4016
|35
|114
|Лаб. Експериментальної Бальнеології
|3784
|33
|115
|Яременко МС
1931-2004
|дбн, проф.
|104
|5
|3
|12
|37
|Аксентійчук БІ
1949-2010
|дмн
|164
|6
|6
|11
|36
|Івасівка СВ
1942-2018
|дмн, проф.
|322
|8
|6
|9
|34
|Флюнт ІС
1943-2021
|дмн, проф.
|574
|10
|11
|7
|32
|Козявкін ВІ
1947-2022
|дмн, проф, член-кор. НАМН
|1296
|12
|19
|5
|30
|Попович ІЛ
|кмн, снс
|3435
|35
|95
|1
|7
|Бариляк ЛГ
|кмн
|805
|14
|16
|3
|28
|Качмар ОО
|кмн
|1176
|13
|18
|4
|29
|Королишин ТА
|657
|12
|16
|5
|30
|Ковбаснюк ММ
|кбн, снс
|425
|10
|11
|7
|32
|Козявкіна ОВ
|кмн
|338
|10
|11
|7
|32
|Козявкіна НВ
|кмн
|315
|10
|10
|7
|32
|Бабелюк ВЄ
|кмн
|296
|10
|10
|7
|32
|Білас ВР
|кмн, снс
|500
|9
|9
|8
|33
|Дубкова ГІ
|кмн
|293
|9
|9
|8
|33
|Вісьтак-Маркевич ГІ
|137
|9
|9
|8
|33
|Ружило СВ
|дмн
|255
|8
|6
|9
|34
|Кульчинський АБ
|333
|7
|7
|10
|35
|Попович АІ
|154
|7
|6
|10
|35
|Волошин ТБ
|кмн
|154
|7
|5
|10
|35
|Чебаненко ОІ
|дмн, проф.
|126
|7
|5
|10
|35
|Мельник ОІ
|кмн, доц.
|118
|7
|4
|10
|35
|Ковальчук ГЯ
|кбн, доц.
|137
|7
|3
|10
|35
|Алєксєєв ОІ
|кмн, доц.
|86
|7
|2
|10
|35
|Гордієвич МС
|кмн
|92
|6
|4
|11
|36
|Струк ЗД
|78
|6
|2
|11
|36
|Філь ВМ
|кбн, доц.
|97
|5
|1
|12
|37
|Бульба АГ
|дмн
|75
|5
|3
|12
|37
|Лук’янченко ОІ
|47
|4
|1
|13
|38
|Фігура ОА
|34
|4
|1
|13
|38
|Кириленко ІГ
|31
|4
|1
|13
|38
|Грінченко БВ
|кмн
|27
|4
|0
|13
|38
|Ходак ОЛ
|кмн
|26
|3
|0
|14
|39
|Грицак ЯЛ
|41
|2
|1
|15
|40
|Пецюх СВ
|31
|2
|1
|15
|40
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