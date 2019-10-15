Цього тижня у Трускавці будуть перебої з електропостачанням

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, у зв`язку з процесом налаштування нової підстанції ПС-7 у Трускавці цього тижня можливі короткочасні перебої з електропостачанням. Про це 15 жовтня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив заступник міського голови Олексій Балицький. За його словами, ПАТ «Львівобленерго» проводить регулювальні роботи на новій підстанції, і час від часу на кілька хвилин може припинятися подача електроенергії на окремі вулиці міста. Підприємство зобов’язалося по мірі можливості анонсувати про такі короткочасні відключення, та просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.

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