У конкурсі на краще фото з дамби трускавецького озера переміг Олександр Гергарт

30.08.2021 | Filed under: Публікації

В групі «МРТ» на Фейсбуку було проведено конкурс на кращу фотографію з дамби питного озера у Трускавці. Ідея конкурсу належить корінному трускавчанинові, керівникові проєкту «Трускавецький вісник» Андрієві Пристаю. Хоча пан Пристай зараз тимчасово не проживає у Трускавці, але всім серцем любить рідне місто і цікавиться його долею. Тож і виник у нього задум за допомогою фотоконкурсу показати найкращу, наймальовничішу локацію Трускавця для фотографування і прогулянок. А заодно вияснити чи багато містян і гостей курорту розділяють думку, що дамба питного озера – найкраща локація для фотографування і прогулянок.

«Хотілося показати, що дорогою по дамбі Трускавецького питного озера ходить не лише «бидло» (тобто ті, хто постійно там смітить – прим. авт.), а люди з відчуттям естетики, які люблять місто. І що їх є немало», – каже Андрій Пристай.

Конкурс кращих фото з дамби озера тривав всього чотири дні – з 20 по 23 серпня включно. Учасники додавали власні фото безпосередньо під дописом у групі «МРТ» на Фейсбуці, а члени групи рейтинговим голосуванням визначили кращі світлини. Перемогу здобуло фото Олександра Гергарта, на якій зображено красеня-лебедя, що пливе трускавецьким озером. За нього «лайками» проголосувало 132 учасники групи, жодне інше фото не набрало навіть ста голосів. Всього ж на участь в конкурсі було виставлено 51 світлину.

«Хочу висловити слова подяки всім організаторам конкурсу, а саме автору цієї ідеї – Андрієві Пристаю, ідейному натхненнику – КУН Трускавець, ініціатору конкурсу «Трускавецькому водоканалу», а також головному спонсору Русланові Голубчикову. Також дуже вдячний всім, хто коментував фото за високу оцінку моєї праці! Окремо хочу подякувати учасникам цього фотоконкурсу за підтримку ідеї й за зворушливий прояв любові до тих місць, де ви живете або перебуваєте! Це ще раз підтверджують те, що в Трускавці живуть справжні патріоти свого міста, які люблять та шанують природу. Всі знімки – дуже живі, щирі і теплі! Бажаю всім успіху і творчих ідей!», – зазначає переможець конкурсу Олександр Гергарт.

За умовами конкурсу переможець конкурсу має отримати одну тисячу гривень – 500 від Андрія Пристая і 500 від Руслана Голубчикова. Щира подяка обидвом меценатам-однокласникам, які є дійсно небайдужими трускавчанами і допомагають змінювати місто на краще!

Володимир Добрий

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