У Стебнику пройде «Забівка-Фест»

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25 серпня (неділя) у мікрорайоні Забівка містечка Стебник Львівської області відбудеться соціально-культурний захід під назвою «Забівка-Фест». Метою заходу є намагання мешканців міста та мікрорайону привернути увагу до системних проблем, які виникають через неузгодженість статусу міста (місто-супутник, місто-матрьошка, місто в місті). Дана ситуація уже тривалий час породжує проблеми у стосунках з містом-донором (Дрогобич), які вже призвели до погіршення умов проживання і невпинної деградації.

«Забівка-фест» за словами організаторів заходу (Ініціативна група «Забівка 18») є своєрідною формою культурного протесту проти систематичних намагань влади міста-донора закрити, реформувати (урізати, понизити статус) єдиної у мікрорайоні школи, яка, як не дивно, є найновішою серед шкільних споруд міст Стебника та Дрогобича. Загальноосвітня середня школа №18 у мікрорайоні Забівка давно перестала бути просто школою, а стала центром суспільного життя мікрорайону. Вона замінила для мешканців місце для прогулянок, дитячі та спортивні майданчики, яких жителі мікрорайону з об’єктивних причин були просто позбавлені.

Захід «Забівка-Фест» буде відбуватися у форматі спортивно-мистецького фестивалю, під час якого говоритимуть про плани, мрії і сподівання, таким чином сформувавши посил до широкого загалу, що ми – громада з активною громадською позицією та планом дій як будувати наше майбутнє у масштабі мікрорайону, і що ми готові боротися за це майбутнє.

– Останній період ми себе відчуваємо другосортними мешканцями у порівнянні з мешканцями Дрогобича. Системне недофінансування, намагання зекономити на нас призвело до тієї ситуації, яка склалася. Ми не є другосортними мешканцями і хочемо, щоб нас почула і зрозуміла влада у Дрогобичі та у вищих ешелонах влади. Ми готові відстоювати свої права, оскільки розуміємо, що настав час проявити активну громадську позицію, адже відступати просто нікуди, – зазначають представники ініціативної групи «Забівка 18».

Приємно констатувати, що захід уже підтримали представники шоу-бізнесу, спорту, громадськості. Організатори «Забівки-Фесту» сподіваються, що їхній приклад і досвід стане чудовим зразком самоорганізації для інших регіонів з подібною проблематикою і започаткує процес реформування нашої країни з основ.

Початок заходу о 13.00, завершення о 17.00.

Контактна особа: Віра Бобик (+38-097-331-21-40).

За даними прес-релізу

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