У Трускавці побували журналісти всеукраїнських видань

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УНІАН, «Інтерфакс-Україна», «Факти.ICTV», спеціалізовані журнали та Інтернет-портали TravelPressClub, «Mandria.ua», «EventUkraine» та «Край» – їхні представники відвідують в ці дні Східницю та Трускавець, щоб популяризувати посеред українців відпочинок в рідній державі. І не лише відпочинок, а й оздоровлення, адже послуги з діагностики та лікування, які пропонуються в санаторіях Трускавця, є ефективними. В Європі, у тому числі в багатьох відомих брендових курортах Чехії, Німеччини, Угорщини, Польщі чи Італії, відпочивальникам переважно пропонуються СПА-послуги. Тож не дивно, що кількість європейців, які хоче дійсно лікуватися і тому їде до Трускавця, зростає. Про це говорилося на зустрічі журналістів з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським.

А ще на зустрічі зачепили такі важливі питання як промоційна діяльність Трускавецької міської ради, диверсифікація туристичних потоків, співпраця з іноземними партнерами, пріоритетні напрямки розвитку, інвестиції в капітальне будівництво, цілющі властивості мінеральних вод Трускавця, проблеми, з якими стикається курорт, реформа децентралізації тощо. Після зустрічі з міським головою журналісти відвідали кілька об’єктів санаторно-курортного призначення, в тому числі Міжнародну клініку відновного лікування професора Козявкіна.

Мета престуру – показати, що в Україні є такі унікальні курортно-рекреаційні місця як Трускавець, де є пропозиції лікування, оздоровлення та відпочинку для людей різного віку та різних фінансових можливостей. Організатором престуру є управління курортів та туризму Львівської ОДА.

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